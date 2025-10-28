27 perce
Halálra gázolt egy embert a vonat a Balatonnál
Halálos vasúti baleset történt hétfőn este a Balatonnál – közölte a Mávinform.
A tájékoztatás szerint a budapesti Déli pályaudvarról Keszthelyre tartó Balaton InterCity Balatonszárszó területén, egy gyalogosátjáróban elütött egy embert, aki a baleset következtében életét vesztette.
A tragédia miatt Szántód és Balatonszárszó között egy ideig szünetelt a vasúti közlekedés, a vonatok forgalmát a hatósági helyszínelés idejére felfüggesztették.
A katasztrófavédelem közlése szerint a vonaton százkét utas tartózkodott, akiknek a siófoki hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos leszállásban és továbbutazásuk megszervezésében.
A baleset körülményeit a rendőrség és a vasúttársaság szakemberei vizsgálják.
