Halálra gázolt egy embert a vonat a Balatonnál

A tájékoztatás szerint a budapesti Déli pályaudvarról Keszthelyre tartó Balaton InterCity Balatonszárszó területén, egy gyalogosátjáróban elütött egy embert, aki a baleset következtében életét vesztette.

A tragédia miatt Szántód és Balatonszárszó között egy ideig szünetelt a vasúti közlekedés, a vonatok forgalmát a hatósági helyszínelés idejére felfüggesztették.

A katasztrófavédelem közlése szerint a vonaton százkét utas tartózkodott, akiknek a siófoki hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos leszállásban és továbbutazásuk megszervezésében.

A baleset körülményeit a rendőrség és a vasúttársaság szakemberei vizsgálják.