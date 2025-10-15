Embert gázolt a vonat Hajmáskér és Veszprém között

A Déli pályaudvarról 10 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér – Veszprém között vonatgázolás történt, emiatt a két állomás között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok – közölte a mavcsoport.hu.

Vonatgázolás miatt nem közlekednek a járatok Veszprém és Hajmáskér között

Fotó: Shutterstock

Vonatgázolás Hajmáskér – Veszprém között

A Veszprémből 11:32-kor a Déli pályaudvarra induló Göcsej InterCity (IC 967) nem közlekedik. Veszprémből a gyorsjáratú pótlóbusszal utazhatnak Székesfehérvárig (40967). Pétfürdőről Várpalota érintésével egy másik pótlóbusz indul Székesfehérvárra. Ez a pótlóbusz a kimaradó Göcsej IC-hez képest körülbelül fél órával később közlekedik. Székesfehérvárról a következő, Budapestre tartó vonattal utazhatnak tovább.

Elgázolt egy embert a vonat Veszprém és Kádárta között. A műszaki mentés céljából a veszprémi hivatásos tűzoltói vonultak ki a balesethez, amely során segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a szerelvényről. A vonaton mintegy ötven ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Halálos vonatbaleset rázta meg a vármegyét

Október elején elgázolt egy embert a Győrből Celldömölkre tartó személyvonat Veszprém vármegyében. A járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott, a balesetben egy személy életét vesztette. A pápai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, segítettek leszállni az érintett vonatról, és segédkeznek majd a mentesítő járatra való felszállásban is.