Parkban csaptak le a rablók, whiskysüveggel fenyegetve próbáltak pénzt szerezni (+ videó)

A két fiatal – egy 15 éves, Pápa környéki fiú és 14 éves barátja – egy veszprémi parkban odalépett két másik tinédzserhez, és pénzt követeltek tőlük. Mindezt egy whiskysüveggel fenyegetve tették.

Whiskysüveggel fenyegetve pénzt követeltek a fiataloktól

A fenyegetésük komoly volt:

Azt mondták, ha nem adnak nekik 4 ezer forintot, akkor a náluk lévő whiskysüveget törik szét a fejükön.

A megfélemlített társaságnál azonban nem volt pénz, ezért a támadók arra utasították őket, hogy este hat órára térjenek vissza ugyanoda, és akkor adják át az összeget.

Az egyik megfenyegetett fiú nem hagyta annyiban a dolgot, és értesítette a rendőrséget. A veszprémi járőrök rövid időn belül a helyszínre értek, majd elfogták a két fiatal támadót. A kamaszokat előállították, és a nyomozók őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként hallgatták ki őket.

A Veszprémi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt indított nyomozást a két fiatallal szemben, és kezdeményezte a letartóztatásukat.

Kiskorút támadtak meg Veszprém nyílt utcáján

Erőszakos esetek gyakran fordulnak elő a vármegyében. Nemrég egy kiskorú gyermektől próbálta a cipőjét és a telefonját kicsikarni egy testvérpár, majd megalázták, videóra vették, és a felvételt feltöltötték az internetre. Az utcai támadás után az idősebb testvér később egy felnőtt férfit is bántalmazott, és elvette a cigarettáját és a pénzét.