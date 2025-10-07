Nem tudta elviselni a szakítást, dühében rátámadt exére és annak új párjára Herenden

A megalapozott gyanú szerint az elkövető a májusi szakításukat követően e-mailben, üzenetküldő alkalmazáson keresztül naponta többször kereste a volt élettársát, melynek során becsületsértő kifejezésekkel illette. Ezen túl júliusban többször követte a sértettet, szeptembertől pedig naponta hívogatta, elektronikus üzenetekben szidalmazta, fenyegette, hangot adva annak, hogy rajta kívül nem lehet másé. Szeptember végén egy telefonhívás során azzal is megfenyegette, hogy az új párjával együtt lelövi őket - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség a zaklatással kapcsolatban.

Zaklatás: május óta követte, hívogatta és fenyegette, majd októberben rárúgta az ajtót egy férfi volt párjára

Fotó: Pixabay

A zaklatás testi sértéssé fajult

A gyanúsított 2025. október 2-án késő este ittasan a sértettek lakóhelyre ment, berúgta a bejárati ajtót, majd a házigazda férfira támadt, aki csak a védekezésének köszönhetően szabadult ki a szorításából. Az agresszív zaklató szidalmazta a volt élettársát, és megöléssel fenyegette őket. Az asszony végül telefonon értesítette a rendőrséget, párja pedig a kiérkezésükig a helyszínen visszatartotta a férfit, aki az ajtó megrongálásával 200 ezer forintos kárt okozott.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsítottnak a volt élettársától és annak új tartózkodási helyétől történő távoltartását, melynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott, és a kényszerintézkedést négy hónapra elrendelte. Az ülésen a gyanúsított védője nem volt jelen, így a végzés nem végleges.