„Megöllek titeket!” – Zaklatás és garázdaság miatt vádat emeltek egy nő ellen

A vádirat szerint az elkövető közel harmincévi házassága tavaly előbb különköltözéshez, majd váláshoz vezetett. A vádlott ugyanakkor nem tudott belenyugodni a történtekbe, és már a nyár folyamán többször elment a sértett munkahelyére, ahol becsmérlő szavakkal szidalmazta a nőt, volt, hogy az autójának kilincsét feszegette, a jármű ablakát ütötte, miközben a nő bent ült a kocsiban, s olyan is előfordult, hogy a durva sértésekkel és fenyegetésekkel lerohant sértett pánikrohamot kapott, és kórházba kellett szállítani – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a zaklatással kapcsolatban.

Zaklatás: a nő volt férjét és a nőismerősét is számos alkalommal háborgatta, fenyegette

Illusztráció: veol

Zaklatás: megöléssel fenyegette volt férjét és nőismerősét

Előfordult továbbá, hogy az elköltözését követően a férjét is felkereste, magából kikelve ráborította a kerti asztalt és széket, majd lábon rúgta a férfit, 2024 decemberében pedig, közvetlenül karácsony előtt az ajtaját ütötte és rugdosta, mikor pedig a volt férje kiment hozzá, ismét lábon rugdosta, és a nőismerősével együtt megöléssel fenyegette.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az asszonnyal szemben.

Nem csak a nők nem tudják elfogadni a szakítást

Október elején írtunk egy hasonló esetről, mikor a férfi nem tudta elfogadni, hogy élettársa szakított vele, ezért rendszeresen zaklatta a nőt. Naponta hívogatta, elektronikus üzenetekben szidalmazta, fenyegette, hangot adva annak, hogy rajta kívül nem lehet másé. Egy telefonhívás során azzal is megfenyegette, hogy az új párjával együtt lelövi őket. Egyik este ittasan a sértettek lakóhelyre ment, berúgta a bejárati ajtót, majd a házigazda férfira támadt, aki csak a védekezésének köszönhetően szabadult ki a szorításából. Az agresszív zaklató szidalmazta a volt élettársát, és megöléssel fenyegette őket. Az asszony végül telefonon értesítette a rendőrséget.