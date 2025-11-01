Ha ezt a férfit látod Ajkán, még véletlenül se ülj be a kocsijába

A rendőrség európai elfogatóparancs alapján körözi Carp Radu moldovai állampolgárt, aki embercsempészés bűntette miatt áll körözés alatt a Büntető Törvénykönyv 353. §-a alapján. A férfi 1994. szeptember 15-én született Ocnițában, Moldovában. A körözést az Ajkai Rendőrkapitányság rendelte el 2025. október 3-án.

A hatóság kéri, hogy aki a keresett férfi tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse az Ajkai Rendőrkapitányságot a 8400 Ajka, Rákóczi Ferenc utca 1. címen, telefonon a +36 (88) 500-990 számon, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.

A hatóságok egész Európában keresik a veszprémi születésű Farsang Zsolt Istvánt, aki kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt került a rendőrség látókörébe. A 1974. április 24-én született magyar férfi korábban már töltött börtönbüntetést, de a gyanú szerint szabadulása után is folytatta illegális tevékenységét, és szervezett bűnözéshez köthető ügyletekben vett részt.