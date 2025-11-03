34 perce
Borzasztó, mit tettek ezzel a kiscicával! – Az állatorvosok is sokkot kaptak
Felháborító állatkínzás: a Happy Cats Alapítvány bejelentése szerint egy mindössze 2-3 hónapos kölyökmacskát gerincen lőttek Berhidán, a Veszprémi úton. Ez az állatkínzás Veszprém vármegyében mindenkit megrázott, a kiscicát reggel találták meg, súlyosan sérülten.
A megtalálók azonnal állatorvoshoz rohantak vele, eleinte abban bízva, hogy talán gázolás történt. Ám hamar kiderült, hogy ez az állatkínzás Veszprém vármegyében sokkal súlyosabb. A röntgenfelvétel megdöbbentő képet mutatott: egy golyó fúródott az apró állat gerincébe. Az orvosok mindent megtettek, de a sérülés olyan súlyos volt, hogy már csak a szenvedéstől tudták megszabadítani.
Felháborító állatkínzás Veszprém vármegyében: keresik az elkövetőt
A Happy Cats Alapítvány dolgozói és követői mély felháborodással és szomorúsággal reagáltak a történtekre. A szervezet nyomra vezető információkat keres: „Nagy erőkkel keressük a tettest! Minden információt diszkréten kezelünk, és amíg meg nem lesz ez az elmebeteg, nem állunk le!” – írták közösségi oldalukon.
A kiscica senkinek sem ártott, csupán élni szeretett volna. Az eset minden jóérzésű embert megrázott: hogyan lehet valaki képes fegyvert fogni egy ártatlan, védtelen állatra?
A törvény is kimondja: az állatkínzás bűncselekmény!
A Büntető Törvénykönyv 244. § szerint:
(1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzást
a) az állat különös szenvedését okozva,
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozva,
c) nagy nyilvánosság előtt,
d) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott, az állat kedvtelésből való tartásától, illetve az érintett állatfaj tartásától eltiltással érintett állattal szemben az eltiltás tartama alatt,
e) állatkínzás vagy tiltott állatviadal szervezése bűncselekmény miatti elítélést követő két éven belül, vagy
f) ebrendészeti telep vagy állatmenhely működtetése során követik el.
(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzást
a) méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva,
b) különös visszaesőként, vagy
c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt bűncselekményt tíznél nagyobb számú állatra követik el.
(4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdés a) pontjában foglalt bűncselekményt szaporítással összefüggő haszonszerzési cél érdekében, tíznél nagyobb számú kedvtelésből tartott állatra, a jó gazda gondosságának elmulasztásával követi el.
(5) Aki a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(6) A (3) bekezdés b) pontja alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény az állat pusztulását okozva elkövetett természetkárosítás, az állatkínzás, a tiltott állatviadal szervezése.
A Happy Cats Alapítvány mindenkit arra kér: aki bármit tud az ügyről, jelentkezzen náluk privát üzenetben vagy a hivatalos elérhetőségeiken. A bejelentéseket diszkréten kezelik, és mindent megtesznek azért, hogy a felelős elnyerje méltó büntetését.
Ez a borzalmas eset újra emlékeztet arra, milyen törékeny és védtelen az élet — különösen azoké, akik csak szeretni akarnak. A Happy Cats dolgozói nem adják fel: addig küzdenek, amíg az igazság napvilágra nem kerül.