Bakonyi baleset

26 perce

80 év körüli sofőr a sérült – Videókat mutatunk a kamionbaleset helyszínéről 

Címkék#árok#videó#Réde#Veszprémvarsány#vármegyehatár#bakonyi baleset#kamionbaleset#82-es főút#kanyar#sérült

Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 82-es főúton, Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között, a rédei elágazó közelében. Ez nem a legkanyargósabb szakasza a főútnak a Bakonyban, nincs is itt emelkedő, mégis érdemes óvatosan közlekedni. Videókon mutatjuk a bakonyi baleset helyszínét és információkat hoztunk a sérült állapotáról. 

Rimányi Zita

Árokba került egy személyautó, miután kamionnal ütközött a Győrt Veszprémmel összekötő 82-es főút Bakonyon átvezető szakaszán. A kocsiban egy ember ült, őt kiemelték a roncsból. Videókon mutatjuk a bakonyi baleset helyszínét.

Bakonyi baleset – A 82-es főúton, a vármegyehatár közelében lévő egyenes szakaszon, egy veszélyes kanyar és a 70-es tábla közelében került árokba a kamionnal ütköző személyautó. Látszanak még a kármentés és a helyszínelés nyomai a padkánál.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Bakonyi baleset a rédei elágazónál

Teljes útzár volt érvényben jó ideig a 82-esen a pénteki bakonyi baleset helyszínén, a közlekedőknek kerülniük kellett. A hétvégén elmentünk a helyszínre, hogy videókat készítsünk a rédei elágazó és a vármegyehatár közelében lévő szakaszról azon a részen, ahol a baleset a 82-esen történt. 

Bakonyszentkirály és Veszprémvarsány felől haladva is videóztunk ezen az egyenes szakaszon, ami egy veszélyes kanyarral végződik. A felvételeken még látszanak a padkánál a helyszínelés és a kármentés nyomai ott, ahonnan kihúzták a Hyundait az árokból.

Korábban a Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület tájékoztatása alapján írtunk arról, hogy a közlekedési baleset helyszínére siető mentők a tűzoltóság embereivel együtt mentették ki a sérültet a roncsból.

Úgy tudjuk, hogy a sérült egy 80 év körüli nő, akit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

 

