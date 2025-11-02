26 perce
80 év körüli sofőr a sérült – Videókat mutatunk a kamionbaleset helyszínéről
Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 82-es főúton, Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között, a rédei elágazó közelében. Ez nem a legkanyargósabb szakasza a főútnak a Bakonyban, nincs is itt emelkedő, mégis érdemes óvatosan közlekedni. Videókon mutatjuk a bakonyi baleset helyszínét és információkat hoztunk a sérült állapotáról.
Árokba került egy személyautó, miután kamionnal ütközött a Győrt Veszprémmel összekötő 82-es főút Bakonyon átvezető szakaszán. A kocsiban egy ember ült, őt kiemelték a roncsból. Videókon mutatjuk a bakonyi baleset helyszínét.
Bakonyi baleset a rédei elágazónál
Teljes útzár volt érvényben jó ideig a 82-esen a pénteki bakonyi baleset helyszínén, a közlekedőknek kerülniük kellett. A hétvégén elmentünk a helyszínre, hogy videókat készítsünk a rédei elágazó és a vármegyehatár közelében lévő szakaszról azon a részen, ahol a baleset a 82-esen történt.
Bakonyszentkirály és Veszprémvarsány felől haladva is videóztunk ezen az egyenes szakaszon, ami egy veszélyes kanyarral végződik. A felvételeken még látszanak a padkánál a helyszínelés és a kármentés nyomai ott, ahonnan kihúzták a Hyundait az árokból.
Korábban a Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület tájékoztatása alapján írtunk arról, hogy a közlekedési baleset helyszínére siető mentők a tűzoltóság embereivel együtt mentették ki a sérültet a roncsból.
Úgy tudjuk, hogy a sérült egy 80 év körüli nő, akit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
