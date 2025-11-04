54 perce
Súlyos balesethez riasztották a mentőket, egy kamion is az árokba borult +helyszíni fotók, videó
Súlyos közlekedési baleset történt kedden a 8-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Herend és Városlőd között. Egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. Az ütközés következtében egy kamion az útról lesodródva az árokba borult.
A baleset helyszínére a veszprémi hivatásos és a herendi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik feszítővágó segítségével szabadították ki az autóba szorult sofőrt. A mentőket is riasztották.
A rendőrség az érintett útszakaszt a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárta, ezért a forgalmat elterelik. Az érintett útszakaszt Szentgál-Úrkút-Ajka útvonalakon, illetve a Nagyvázsony-Úrkút-Ajka érintésével javasolt elkerülni. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek a térségben - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Hatalmas torlódás a baleset helyszínén
Információink szerint hosszú sorban állnak az autók Csehbánya felől Herend felé a 8-as főúton, a rendőrök mindenkit visszafordítanak. Elmondásuk szerint akár órákig is eltarthat a helyszínelés.