Súlyos balesethez riasztották a mentőket, egy kamion is az árokba borult +helyszíni fotók, videó

A baleset helyszínére a veszprémi hivatásos és a herendi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik feszítővágó segítségével szabadították ki az autóba szorult sofőrt. A mentőket is riasztották.

A balesetben egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze

Fotó: Mátyás Zsani/8-as főút balesetei/Facebook

Fotó: Mátyás Zsani/8-as főút balesetei/Facebook

Kamion az árokban

Fotó: Mátyás Zsani/8-as főút balesetei/Facebook

A rendőrség az érintett útszakaszt a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárta, ezért a forgalmat elterelik. Az érintett útszakaszt Szentgál-Úrkút-Ajka útvonalakon, illetve a Nagyvázsony-Úrkút-Ajka érintésével javasolt elkerülni. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek a térségben - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Hatalmas torlódás a baleset helyszínén

Információink szerint hosszú sorban állnak az autók Csehbánya felől Herend felé a 8-as főúton, a rendőrök mindenkit visszafordítanak. Elmondásuk szerint akár órákig is eltarthat a helyszínelés.