november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas a torlódás

1 órája

Súlyos balesethez riasztották a mentőket, egy kamion is az árokba borult +helyszíni fotók, videó

Címkék#baleset#kamion#8-as főút

Súlyos közlekedési baleset történt kedden a 8-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Herend és Városlőd között. Egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. Az ütközés következtében egy kamion az útról lesodródva az árokba borult.

Veol.hu

A baleset helyszínére a veszprémi hivatásos és a herendi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik feszítővágó segítségével szabadították ki az autóba szorult sofőrt. A mentőket is riasztották.

baleset
A balesetben egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze
Fotó: Mátyás Zsani/8-as főút balesetei/Facebook
Fotó: Mátyás Zsani/8-as főút balesetei/Facebook
Kamion az árokban
Fotó: Mátyás Zsani/8-as főút balesetei/Facebook

A rendőrség az érintett útszakaszt a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárta, ezért a forgalmat elterelik. Az érintett útszakaszt Szentgál-Úrkút-Ajka útvonalakon, illetve a Nagyvázsony-Úrkút-Ajka érintésével javasolt elkerülni. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek a térségben - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Hatalmas torlódás a baleset helyszínén

Információink szerint hosszú sorban állnak az autók Csehbánya felől Herend felé a 8-as főúton, a rendőrök mindenkit visszafordítanak. Elmondásuk szerint akár órákig is eltarthat a helyszínelés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu