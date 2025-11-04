Brutális karambol a 8-ason: kiderült, mennyien sérültek meg, hosszas útzárra kell számítani (helyszíni fotók)

november 4., kedd

Súlyos karambol történt kedden déután Herend és Városlőd között. Megkeresésünkre a mentőszolgálat tájékoztatást adott a baleset sérültjeiről.

Veol.hu

Ahogyan beszámoltunk róla, kedden délután egy kisteherautó és egy személygépkocsi karambolozott a 8-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Herend és Városlőd között, egy kamion pedig az árokba futott, hogy elkerülje a balesetet. A helyszínre a veszprémi hivatásos és a herendi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik feszítővágó segítségével szabadították ki az autóba szorult sofőrt. A mentőket is riasztották.

baleset
A balesetben egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze
Fotó: Mátyás Zsani/8-as főút balesetei/Facebook

Ketten megsérültek a balesetben

Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője közölte: a mentők a baleset helyszínéről egy férfit súlyos, egy másik férfit pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Kamion az árokban
Fotó: Mátyás Zsani/8-as főút balesetei/Facebook

A rendőrség az érintett útszakaszt a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárta, ezért a forgalmat elterelik. Az érintett útszakaszt Szentgál-Úrkút-Ajka útvonalakon, illetve a Nagyvázsony-Úrkút-Ajka érintésével javasolt elkerülni. A MÁVINFORM tájékoztatása szerint Szentgál térségében a 8-as főutat lezárták a baleset miatt, az útzár várhatóan 21 óráig tart, és az érintett buszoknak, pótlóbuszoknak a terelés miatt meghosszabbodik a menetidejük.

Az árokba sodródott kamion mentéséről kedd este tett közzé fotókat a rendőrség:

A balesetet szenvedett kamion mentése a 8-as főúton

Fotók: rendőrség

 

