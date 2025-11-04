november 4., kedd

Többen is megsérültek

2 órája

Megrázó fotók a 84-esen történt horrorbalesetről, felismerhetetlenre törtek az autók

Brutális helyszíni fotókat közöltek a sümegi tűzoltók a 84-es főúton, Csabrendek térségében vasárnap este történt frontális karambolról.

Veol.hu

Ahogyan beszámoltunk róla, összeütközött két személygépkocsi a 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében vasárnap este. Az egyik autó vezetője beszorult a roncsba, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A baleset helyszínére a gógánfai önkéntes tűzoltók és az ajkai hivatásos egységek is kiérkeztek.

A balesetben szinte a felismerhetetlenségig összetört a két autó
Fotó: Sümegi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

A balesetben brutálisan összetört a két autó

A Sümegi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság helyszíni fotóin látható, hogy a frontális karambolban szinte a felismerhetetlenségig összetört a két autó. A súlyos balesetben összesen négyen sérültek meg.

Fotó: Sümegi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

Előző héten minden napra jutott súlyos közúti baleset, szomorúan hosszú lett a sor a heti összefoglalóban és minden ütközés óvatosságra inti a közlekedőket.  Balesetek Veszprém vármegye útjain a 44. héten: dominóként boruló tehergépkocsik, lángoló autó kikerülése közben árokba csúszó kocsi, halálos motorosbaleset, földre zuhanó robogós, idős asszony vezette autóval ütköző kamion. Nézze meg baleseti összesítőnket:

 

