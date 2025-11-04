Megrázó fotók a 84-esen történt horrorbalesetről, felismerhetetlenre törtek az autók

Ahogyan beszámoltunk róla, összeütközött két személygépkocsi a 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében vasárnap este. Az egyik autó vezetője beszorult a roncsba, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A baleset helyszínére a gógánfai önkéntes tűzoltók és az ajkai hivatásos egységek is kiérkeztek.

A balesetben szinte a felismerhetetlenségig összetört a két autó

Fotó: Sümegi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

A Sümegi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság helyszíni fotóin látható, hogy a frontális karambolban szinte a felismerhetetlenségig összetört a két autó. A súlyos balesetben összesen négyen sérültek meg.

Fotó: Sümegi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

