Frontálisan karambolozott két autó a 84-esen, az egyik sofőr beszorult a roncsba

Az egyik autó vezetője beszorult a roncsba, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A baleset helyszínére a gógánfai önkéntes tűzoltók és az ajkai hivatásos egységek is kiérkeztek. A 84-es főúton az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - közölte a katasztrófavédelem a frontálisa karambollal kapcsolatban.

A 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében történt a baleset

Fotó: katasztrófavédelem

Szombaton halálos baleset történt

Ahogyan beszámoltunk róla, szombaton a 71-es főúton, Szigliget térségében összeütközött egy személyautó és egy motoros. A balesetben a motoros, egy 50 év körüli férfi életét vesztette.

