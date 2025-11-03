november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos közúti baleset

1 órája

Frontálisan karambolozott két autó a 84-esen, az egyik sofőr beszorult a roncsba

Címkék#baleset#Baleset-infó#baleset autó

Összeütközött két személygépkocsi a 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében vasárnap este.

Polgár Tibor

Az egyik autó vezetője beszorult a roncsba, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A baleset helyszínére a gógánfai önkéntes tűzoltók és az ajkai hivatásos egységek is kiérkeztek. A 84-es főúton az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - közölte a katasztrófavédelem a frontálisa karambollal kapcsolatban.

A 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében történt a baleset
A 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében történt a baleset
Fotó: katasztrófavédelem

Szombaton halálos baleset történt

Ahogyan beszámoltunk róla, szombaton a 71-es főúton, Szigliget térségében összeütközött egy személyautó és egy motoros. A balesetben a motoros, egy 50 év körüli férfi életét vesztette.

Nyitókép: illusztráció/Getty Images

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu