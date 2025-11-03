Súlyos közúti baleset
1 órája
Frontálisan karambolozott két autó a 84-esen, az egyik sofőr beszorult a roncsba
Összeütközött két személygépkocsi a 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében vasárnap este.
Az egyik autó vezetője beszorult a roncsba, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A baleset helyszínére a gógánfai önkéntes tűzoltók és az ajkai hivatásos egységek is kiérkeztek. A 84-es főúton az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - közölte a katasztrófavédelem a frontálisa karambollal kapcsolatban.
Szombaton halálos baleset történt
Ahogyan beszámoltunk róla, szombaton a 71-es főúton, Szigliget térségében összeütközött egy személyautó és egy motoros. A balesetben a motoros, egy 50 év körüli férfi életét vesztette.
