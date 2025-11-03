Heti baleseti összefoglaló
Szomorú és megrázó hét volt: minden napra jutott súlyos baleset Veszprém vármegyében
Dominóként boruló tehergépkocsik, lángoló autó kikerülése közben árokba csúszó kocsi, halálos motorosbaleset, földre zuhanó robogós, idős asszony vezette autóval ütköző kamion. Balesetek Veszprém vármegye útjain a most végződő héten. Sajnos eddig minden napra jutott súlyos baleset, szomorúan hosszú lett a sor a heti összefoglalóban és minden ütközés óvatosságra inti a közlekedőket.
Jócskán akadt dolguk a tűzoltóságok és a rendőrség embereinek, a mentőknek és a darusoknak is a most végződő héten. Balesetek Veszprém vármegye útjain október utolsó hetében – tanulságos, szomorú eseteket gyűjtöttünk össze.
Balesetek Veszprém vármegye útjain október utolsó hetében
- Halálos motorosbaleset. Szombaton a 71-es főúton, Szigliget térségében személyautó motorossal ütközött össze. A halálos motorbaleset áldozata egy 50 év körüli férfi.
- 80 év körüli sofőr sérült meg. Pénteken kamion és autó ütközött a vármegyehatáron, már Győr-Moson-Sopronban. A tűzoltóság emberei a mentőkkel együtt emeltek ki egy árokba került személyautóból egy hölgyet. A bakonyi baleset miatt teljes útzár volt érvényben a 82-es főúton Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között.
- A földre zuhant a robogós. Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök délelőtt Pápán, egy idős férfi a robogójával elesett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
- Hídon ütköztek. Csütörtökön délután a vármegyehatár közelében, Vasban frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon történt a súlyos baleset.
- Elakadt a megdőlt teherautó. Szerdán két teherautó is elakadt egy napon Veszprém vármegyében. Drámai mentés zajlott Ajka külterületén, ahol egy szennyvíziszapot szállító teherautó megdőlt a padkán és elakadt.
- Darura volt szükség. Veszprémből rohant a daru a 8-as útra, tonnákat kellett emelni. A 8-as úti kamionbalesetnél felborult vontató órákra megbénította a forgalmat, a mentéshez darukat is be kellett vetni. A vontató a Várpalota felé vezető oldalon sodródott le az útról, vezetője ki tudott mászni a járműből. A balesetet szenvedett kamion kőzetgyapotot szállított, amelyből egy raklapnyi az úttestre borult.
- Kigyulladt autó, dupla baj. Egymást érték a szerencsétlenségek Veszprémben kedd este. A tűzoltók még a kigyulladt autó felcsapó lángjait oltották, amikor újabb baj történt, méghozzá a szemük láttára. A helyszínt kikerülni próbáló egyik autós az út szélén megcsúszott és az árokba sodródott, majd az oldalára borult.
- Öten ültek a karambolozó autókban. Közlekedési baleset történt kedden délelőtt a 8-as út Veszprémet elkerülő szakaszán, az 54-es és 55-ös kilométer között két személyautó összeütközött. A két autóban összesen öt ember utazott, hozzájuk mentőt riasztottak.
- Hétfőn oldalára borult egy személyautó Ajkán. A baleset miatt a helyi hivatásos tűzoltóságot riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit és a kerekeire állította. A személygépkocsiban ülőt az ajkai tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az összetört járműből.
