Heti baleseti összefoglaló

44 perce

Szomorú és megrázó hét volt: minden napra jutott súlyos baleset Veszprém vármegyében

Címkék#árok#baleset#főút#kamion#motoros#Ajka#halálos#szennyvíziszap#teherautó#Veszprém

Dominóként boruló tehergépkocsik, lángoló autó kikerülése közben árokba csúszó kocsi, halálos motorosbaleset, földre zuhanó robogós, idős asszony vezette autóval ütköző kamion. Balesetek Veszprém vármegye útjain a most végződő héten. Sajnos eddig minden napra jutott súlyos baleset, szomorúan hosszú lett a sor a heti összefoglalóban és minden ütközés óvatosságra inti a közlekedőket. 

Rimányi Zita

Jócskán akadt dolguk a tűzoltóságok és a rendőrség embereinek, a mentőknek és a darusoknak is a most végződő héten. Balesetek Veszprém vármegye útjain október utolsó hetében – tanulságos, szomorú eseteket gyűjtöttünk össze.

Balesetek Veszprém vármegye útjain október utolsó hetében – Jócskán akadt dolguk a tűzoltóságok embereinek és a daruknak.
Forrás: katasztrófavédelem

Balesetek Veszprém vármegye útjain október utolsó hetében

  • Halálos motorosbaleset. Szombaton a 71-es főúton, Szigliget térségében személyautó motorossal ütközött össze. A halálos motorbaleset áldozata egy 50 év körüli férfi.
  • 80 év körüli sofőr sérült meg. Pénteken kamion és autó ütközött a vármegyehatáron, már Győr-Moson-Sopronban. A tűzoltóság emberei a mentőkkel együtt emeltek ki egy árokba került személyautóból egy hölgyet. A bakonyi baleset miatt teljes útzár volt érvényben a 82-es főúton Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között.
Kamionbaleset történt a Bakonyban, árokba került egy személyautó.
Forrás: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület 
  • A földre zuhant a robogós. Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök délelőtt Pápán, egy idős férfi a robogójával elesett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
  • Hídon ütköztek. Csütörtökön délután a vármegyehatár közelében, Vasban frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon történt a súlyos baleset.
  • Elakadt a megdőlt teherautó. Szerdán két teherautó is elakadt egy napon Veszprém vármegyében. Drámai mentés zajlott Ajka külterületén, ahol egy szennyvíziszapot szállító teherautó megdőlt a padkán és elakadt.
  • Darura volt szükség. Veszprémből rohant a daru a 8-as útra, tonnákat kellett emelni. A 8-as úti kamionbalesetnél felborult vontató órákra megbénította a forgalmat, a mentéshez darukat is be kellett vetni. A vontató a Várpalota felé vezető oldalon sodródott le az útról, vezetője ki tudott mászni a járműből. A balesetet szenvedett kamion kőzetgyapotot szállított, amelyből egy raklapnyi az úttestre borult.
  • Kigyulladt autó, dupla baj. Egymást érték a szerencsétlenségek Veszprémben kedd este. A tűzoltók még a kigyulladt autó felcsapó lángjait oltották, amikor újabb baj történt, méghozzá a szemük láttára. A helyszínt kikerülni próbáló egyik autós az út szélén megcsúszott és az árokba sodródott, majd az oldalára borult.
  • Öten ültek a karambolozó autókban. Közlekedési baleset történt kedden délelőtt a 8-as út Veszprémet elkerülő szakaszán, az 54-es és 55-ös kilométer között két személyautó összeütközött. A két autóban összesen öt ember utazott, hozzájuk mentőt riasztottak.
Kerekeire kellett visszaállítani egy oldalára fordult járművet Ajkán.
Forrás: Ajkamentők
  • Hétfőn oldalára borult egy személyautó Ajkán. A baleset miatt a helyi hivatásos tűzoltóságot riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit és a kerekeire állította. A személygépkocsiban ülőt az ajkai tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az összetört járműből.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
