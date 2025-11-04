november 4., kedd

Vádemelés

21 perce

Zárcserével akadályozta meg, hogy bérlője bejusson a lakásba

Magánlaksértés vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 44 éves bérbeadóval szemben, aki a bérleti szerződés felmondását követően kikapcsoltatta a közüzemi szolgáltatásokat egy várpalotai lakásban, majd zárcserével megakadályozta, hogy a bérlője oda be tudjon menni.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az elkövető 2024 májusában adta bérbe az ingatlant, majd 2024. június elején fel is mondta azzal, hogy a bérlő a hónap végéig hagyja el a lakást – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a bérelt lakásból való kiszorítással kapcsolatban. 

Lecserélte a bérelt lakás zárját

A sértett közvetlenül a szerződés felmondása után arra ért haza, hogy a vizet és a villanyt kikapcsolták a lakásban, majd miután elment otthonról, a bérbeadó a bejárati ajtón a zárat lecseréltette, így késő délután a sértett már vissza sem tudott menni az ingatlanba.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.

 

