Zárcserével akadályozta meg, hogy bérlője bejusson a lakásba

A vádirat szerint az elkövető 2024 májusában adta bérbe az ingatlant, majd 2024. június elején fel is mondta azzal, hogy a bérlő a hónap végéig hagyja el a lakást – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a bérelt lakásból való kiszorítással kapcsolatban.

Kikapcsoltatta a közüzemi szolgáltatásokat, majd zárcserével megakadályozta, hogy a bérlője be tudjon menni a bérelt lakásba

Fotó: Getty Images

Lecserélte a bérelt lakás zárját

A sértett közvetlenül a szerződés felmondása után arra ért haza, hogy a vizet és a villanyt kikapcsolták a lakásban, majd miután elment otthonról, a bérbeadó a bejárati ajtón a zárat lecseréltette, így késő délután a sértett már vissza sem tudott menni az ingatlanba.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.