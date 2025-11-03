Újabb részletek derültek ki a Dunántúlt végiglopkodó ékszertolvaj házaspárról

A napokban írtunk arról a román házaspárról, akik közel 11 millió forint értékű arany ékszert loptak egy balatonfüredi üzletből. A nyomozás szerint a pár az eladók figyelmének elterelésével követte el a lopást augusztus 16-án, és más városokban – Keszthelyen, Pápán és Budapesten – is hasonló bűncselekményeket hajtott végre. Az 52 éves férfit és 46 éves feleségét a fővárosi rendőrök október 23-án Budapesten igazoltatták, majd előállították és őrizetbe vették. A Veszprém Vármegyei Főügyészség most újabb részleteket közölt az ékszertolvaj házaspárral kapcsolatban.

A román ékszertolvaj házaspár több millió forint értékben tulajdonított el csecsebecséket

Az ékszertolvaj házaspár végiglopkodta a Dunántúlt

A rendelkezésre álló adatok szerint az elkövetők először egy budapesti galéria eladójának figyelmét elterelve tettek szert egy megközelítőleg kétmillió forint értékű karkötőre, majd két hét múlva egy keszthelyi ékszerboltot próbáltak kifosztani, ami nem járt eredménnyel, miként másnap Pápáról is üres kézzel távoztak. A gyanúsítottak ugyanakkor még aznap megjelentek egy másik keszthelyi, majd egy balatonfüredi ékszerüzletben, és az első helyről közel háromszázezer forintot érő férfi arany nyaklánccal, Balatonfüredről pedig a kirakati vitrin arany ékszereket és aranyórákat tartalmazó, közel tizenegymillió forint értékű installációjával távoztak – közölte az ügyészség.