november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Letartóztatás

2 órája

Fiatalkorú bűnözők fenyegettek meg gyerekeket pénz reményében

Címkék#gyerek#parkban#pénz

A Veszprémi Járási Ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta és javítóintézetbe küldte azt a két fiatal fiút, akiket rablás elkövetésével gyanúsít a nyomozóhatóság.

Szilas Lilla

A Veszprémi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint az alig 14 és 15 éves fiúk 2025. október 27-én a kora délutáni órákban egy veszprémi parkban odamentek az ott padon ülő 15 és 16 éves sértettekhez, és felszólították őket, hogy adjanak nekik 4000 forintot. A sértettek közölték, hogy nincs náluk pénz, mire az egyik elkövető megfenyegette őket, hogy a kezében tartott alkoholos üveggel fejbe vágja a sértetteket, ha nem adnak – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a fiatalkorú bűnözőkkel kapcsolatban. 

Veréssel fenyegetőztek a fiatalkorú bűnözők
Veréssel fenyegetőztek a fiatalkorú bűnözők
Fotó: illusztráció

A fiatalkorú bűnözők veréssel fenyegetőztek

Ezután felhívták őket, hogy menjenek egy bankautomatához és vegyenek fel abból készpénzt. A sértettek azzal hátráltak ki a teljesítés elől, hogy a bankszámlájukon nincs pénz, mire a két terhelt az este 6 órát jelölte meg a pénzátadás időpontjául, különben megverik őket. A két kiskorú sértett megijedt a fenyegetésektől, és miután távoztak a helyszínről, értesítették a rendőrséget.

Az ügyészség a szökés veszélyének, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének kiküszöbölése érdekében indítványozta a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírójánál a gyanúsítottak letartóztatását, melyet a bíróság az egy hónap időtartamra, javítóintézetben történő végrehajtás mellett elrendelt. A végzés  nem végleges.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu