Fiatalkorú bűnözők fenyegettek meg gyerekeket pénz reményében

A Veszprémi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint az alig 14 és 15 éves fiúk 2025. október 27-én a kora délutáni órákban egy veszprémi parkban odamentek az ott padon ülő 15 és 16 éves sértettekhez, és felszólították őket, hogy adjanak nekik 4000 forintot. A sértettek közölték, hogy nincs náluk pénz, mire az egyik elkövető megfenyegette őket, hogy a kezében tartott alkoholos üveggel fejbe vágja a sértetteket, ha nem adnak – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a fiatalkorú bűnözőkkel kapcsolatban.

Veréssel fenyegetőztek a fiatalkorú bűnözők

Fotó: illusztráció

Ezután felhívták őket, hogy menjenek egy bankautomatához és vegyenek fel abból készpénzt. A sértettek azzal hátráltak ki a teljesítés elől, hogy a bankszámlájukon nincs pénz, mire a két terhelt az este 6 órát jelölte meg a pénzátadás időpontjául, különben megverik őket. A két kiskorú sértett megijedt a fenyegetésektől, és miután távoztak a helyszínről, értesítették a rendőrséget.

Az ügyészség a szökés veszélyének, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének kiküszöbölése érdekében indítványozta a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírójánál a gyanúsítottak letartóztatását, melyet a bíróság az egy hónap időtartamra, javítóintézetben történő végrehajtás mellett elrendelt. A végzés nem végleges.