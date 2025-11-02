Katonának adta ki magát, majd gyilkolt – halállal fizetett a nemesvámosi rém

A halálbüntetés Magyarországon – ahogy Európa legtöbb országában – évszázadokon át az igazságszolgáltatás része volt. Az utolsó kivégzést 1988. július 14-én hajtották végre: Vadász Ernőt ítélték halálra, miután egy férfit brutálisan megkínzott és megölt.

Halálbüntetés Magyarországon - 37 éve volt az utolsó kivégzés

Forrás: duol.hu

Halálbüntetés Magyarországon: a magyarok háromnegyede visszaállítaná

1990-ben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy mindenkinek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz – a halálbüntetés pedig nemcsak korlátozza, hanem meg is semmisíti ezeket a jogokat. Az addig kiszabott, de végre nem hajtott ítéleteket életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták – írja a Wikipédia.

Gész István története

Nem sokkal az 1956-os forradalom után Gész István, egy nemesvámosi férfi elvesztette megtakarításait – állítása szerint egyik munkatársa lopta meg. A rendőrségtől nem kapott elégtételt, így saját kezébe vette a bosszút. 1956 novemberében két ittas férfit kirabolt Várpalota és Pét között. Szovjet katonának adta ki magát, „orosz szavakat kiáltozva” – például „Magyarszki, sztrájk, davaj, roboti!” – kényszerítette őket az erdőbe, ahol egy fadarabbal, pisztolyt utánozva fenyegette meg őket. A támadás után elmenekült. Néhány nappal később ismét rabolt, ezúttal már késsel támadt. A várpalotai sportpályánál két férfit szemelt ki: az egyik, Balogh Sándor túlélte a támadást, de Bertalan Jánost halálra késelte. Zsebeit átkutatta, karóráját eladta, a pénzt pedig eljátszotta.

1957 decemberében újabb bűncselekmények következtek: biciklit lopott, majd megtámadott és megerőszakolt egy asszonyt, később pedig megkéselt egy férfit, aki csodával határos módon életben maradt. Három nappal később, december 14-én elfogták. Gész beismerte tetteit, gyorsított eljárásban elítélték, és 1957. május 3-án kivégezték a Veszprém Megyei Börtön udvarán. A 23 éves gyilkos volt Veszprém vármegye utolsó kivégzettje.

Újra fellángoló vita

Azóta is fellángol a vita, valahányszor megrázza az országot egy különösen brutális bűncselekmény – mint a móri mészárlás, az olaszliszkai lincselés, a Cozma-gyilkosság vagy a Szita Bence-ügy. Sokan úgy érzik, bizonyos tettekre nincs elég súlyos büntetés. Mások szerint viszont az államnak nincs joga elvenni emberéletet, bármilyen szörnyű is a bűn.