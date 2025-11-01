„Meli soha nem jön haza” – megrázó videóval figyelmeztet a rendőrség az ittas vezetés veszélyeire

A rendőrség felidézte a halálos baleset előtti pillanatokat: 2023. március 19-én hajnalban, 4 óra 30 perckor Ősi és Várpalota között egy autó lesodródott az útról és felborult. A sofőr ittas volt, elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó utasa, Sujbert Melánia Cintia a helyszínen életét vesztette.

A Várpalota és Ősi közötti halálos balesetben Sujbert Melánia elhunyt

Forrás: baon.hu

A halálos balesetek száma még mindig magas

A videó emlékeztet: „Egy rossz döntés és egy élet örökre véget ért.” A felvételben megszólaló édesanya megrendítő őszinteséggel meséli el, hogyan változott meg az élete lánya halála óta:

– Úgy kelek fel minden reggel, hogy nincs velem Meli. Ha hazajövök, nem vár az ajtóban, hogy „édesanya”. Nem értettem, miért áll rendőrautó a ház előtt, aztán csak annyit mondtak: Meli nem jön haza. Sikítottam, kiabáltam, hogy nem, nem, nem, Melit ne! Azóta próbálok másokon segíteni – Meli arcával figyelmeztetni mindenkit: ha valaki ivott, ne engedd, hogy vezessen. Ha két életet megmentünk, már megérte.

A rendőrség szerint az ittasan okozott balesetek száma még mindig magas: 2023-ban 1040 ilyen eset történt, 2024-ben pedig 844.

Szeptemberben írtuk meg azt az esetet, amikor a későbbi vádlott 2023. december 12-én kora délután ittasan vezetett egy kisteherautót, amely a munkahelye tulajdonában volt. Várpalota felől Tés irányába haladt, borult időben, nappali világosság mellett, száraz úton, gyenge forgalomban. Haladása közben utolért egy előtte haladó mopedautót.

2024-ben 844 balesetet okoztak az ittas sofőrök

Forrás: totalcar.hu

Az ittas állapota miatt a vádlott nem vette időben észre, hogy a nagy sebességkülönbség miatt gyorsan csökken a két jármű közötti távolság, emiatt hirtelen balra rántotta a kormányt, de így is nekiütközött a mopedautó hátuljának a teherautó jobb elejével. Az ütközéstől a mopedautó felborult, és az útpadkán, a tetején állt meg. A sértett – bár be volt kötve – a borulás során kirepült a járműből, és az úttestre zuhant. A baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset idején a vádlottnak a vérében 0,55 g/l alkoholkoncentrációt mértek, amely nála ittas állapotot eredményezett.

A hatóság üzenete egyértelmű: „Felelősséggel tartozol magadért és másokért. Ha alkoholt ittál, ne vezess!”