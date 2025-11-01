3 órája
Halálos baleset történt a 71-es úton – teljes volt az útzár
Információink szerint személyautó ütközött motorossal.
A 71-es főúton, Szigliget térségében személyautó motorossal ütközött össze. A 85-ös km-nél megállították a forgalmat – írja az utinform,hu. Mint később kiderült, a halálos motorbaleset áldozata egy 50 év körüli férfi.
Halálos motorbaleset Szigligetnél
Az Országos Mentőszolgálat lapunk kérdésre a balesetről a következő információkat közölte:
A baleset következtében egy 50 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.
A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság továbbra is arra kéri a motorosokat, hogy az őszi szép idő ellenére ügyeljenek a megváltozott útviszonyokra és annak megfelelően közlekedjenek. A halálos tragédia még inkább felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki, főleg a motorosok kiemelt figyelemmel kell, hogy közlekedjenek, a balesetek elkerülése érdekében.