Halálos baleset történt a 71-es úton – teljes volt az útzár

A 71-es főúton, Szigliget térségében személyautó motorossal ütközött össze. A 85-ös km-nél megállították a forgalmat – írja az utinform,hu. Mint később kiderült, a halálos motorbaleset áldozata egy 50 év körüli férfi.

Halálos motorbaleset Szigligetnél

Forrás: utinform,hu

Halálos motorbaleset Szigligetnél

Az Országos Mentőszolgálat lapunk kérdésre a balesetről a következő információkat közölte: