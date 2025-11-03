november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kapcsolati erőszak

2 órája

Fejbe rúgta és arcon ütötte élettársát

Címkék#kapcsolati erőszak#Veszprém Vármegyei Főügyészség#élettársak

Kapcsolati erőszak bűntette miatt távoltartás elrendelésére tett indítványt a Veszprém Vármegyei Főügyészség ügyleletes ügyésze azzal a 26 éves férfival szemben, aki a megalapozott gyanú szerint rendszeresen bántalmazta élettársát az egyik Pápa környéki faluban.

Szilas Lilla

A gyanúsított több mint hat éve élt élettársi kapcsolatban a sértettel, akivel két kiskorú gyermeket nevelnek. Kapcsolatuk azonban megromlott, és a rendelkezésre álló adatok szerint a férfi tavaly tavasztól már durván viselkedett párjával, akit havi rendszerességgel bántalmazott, volt, hogy fejbe rúgott, többször arcon ütött, 2025 augusztusában pedig lábon rúgta a nőt – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a kapcsolati erőszakkal összefüggésben.

A kapcsolati erőszak során a férfi rendszeresen bánalmazta párját
A kapcsolati erőszak során a férfi rendszeresen bántalmazta párját
Fotó: Pexels

A nő súlyos sérüléseket szenvedett a kapcsolati erőszak során

A gyanúsított 2025. október 20-án elköltözött a sértettől, de amikor négy nappal később a párja megjelent nála a közös kislányukért, szóváltásba kerültek egymással. A férfi ekkor arcon ütötte a sértettet, illetve annak édesanyjával szemben is durván lépett fel. A sértett a bántalmazás következtében zúzódásos sérülést szenvedett, és még aznap feljelentette a férfit.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított távoltartásának elrendelését, aminek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a kényszerintézkedést négy hónapra elrendelte. A végzést a gyanúsított tudomásul vette, azonban védőjének távolmaradása miatt az nem végleges.

Az eset sajnos nem egyedi, mindössze egy hosszú hétvége ideje alatt öt párkapcsolati erőszak is történt vármegyénkben. Ajka környékén két férfi került rendőri intézkedés alá: az egyik, 41 éves férfi betört volt élettársa otthonába, megrongálta a lakást, és a nő kezéből kicsavarta a telefont; a másik férfi gyermeke szeme láttára bántalmazta párját, úgy fellökte, hogy az nekiesett a falnak. Pápa környékén egy 26 éves férfiról derült ki, hogy tavasz óta havi rendszerességgel bántalmazta élettársát. Balatonfüreden egy 36 éves férfi válófélben lévő feleségével keveredett szóváltásba, földhöz vágta a telefonját és fellökte őt. Veszprémben pedig egy férfi ittasan érkezett haza, majd megragadta felesége ruháját és az ablakhoz nyomta a nőt, fenyegetve, hogy kilöki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu