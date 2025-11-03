Fejbe rúgta és arcon ütötte élettársát

A gyanúsított több mint hat éve élt élettársi kapcsolatban a sértettel, akivel két kiskorú gyermeket nevelnek. Kapcsolatuk azonban megromlott, és a rendelkezésre álló adatok szerint a férfi tavaly tavasztól már durván viselkedett párjával, akit havi rendszerességgel bántalmazott, volt, hogy fejbe rúgott, többször arcon ütött, 2025 augusztusában pedig lábon rúgta a nőt – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a kapcsolati erőszakkal összefüggésben.

A kapcsolati erőszak során a férfi rendszeresen bántalmazta párját

Fotó: Pexels

A nő súlyos sérüléseket szenvedett a kapcsolati erőszak során

A gyanúsított 2025. október 20-án elköltözött a sértettől, de amikor négy nappal később a párja megjelent nála a közös kislányukért, szóváltásba kerültek egymással. A férfi ekkor arcon ütötte a sértettet, illetve annak édesanyjával szemben is durván lépett fel. A sértett a bántalmazás következtében zúzódásos sérülést szenvedett, és még aznap feljelentette a férfit.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított távoltartásának elrendelését, aminek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a kényszerintézkedést négy hónapra elrendelte. A végzést a gyanúsított tudomásul vette, azonban védőjének távolmaradása miatt az nem végleges.

Az eset sajnos nem egyedi, mindössze egy hosszú hétvége ideje alatt öt párkapcsolati erőszak is történt vármegyénkben. Ajka környékén két férfi került rendőri intézkedés alá: az egyik, 41 éves férfi betört volt élettársa otthonába, megrongálta a lakást, és a nő kezéből kicsavarta a telefont; a másik férfi gyermeke szeme láttára bántalmazta párját, úgy fellökte, hogy az nekiesett a falnak. Pápa környékén egy 26 éves férfiról derült ki, hogy tavasz óta havi rendszerességgel bántalmazta élettársát. Balatonfüreden egy 36 éves férfi válófélben lévő feleségével keveredett szóváltásba, földhöz vágta a telefonját és fellökte őt. Veszprémben pedig egy férfi ittasan érkezett haza, majd megragadta felesége ruháját és az ablakhoz nyomta a nőt, fenyegetve, hogy kilöki.