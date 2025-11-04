Körözött férfit fogtak el a rendőrök egy tűzifaszállító teherautóban

A közúti ellenőrzés során a rendőrök a teherautót és a szállítmányt szabályosnak találták, azonban az utasok adatainak vizsgálatakor kiderült, hogy a járműben utazó 21 éves siklósi férfit a Kaposvári és a Pécsi Rendőrkapitányság is körözi. A férfi ugyanis több pénzbírság befizetését elmulasztotta, amelyeket a bíróság elzárásra változtatott át.

Közúti ellenőrzés közben kaptak el egy körözött férfit a Veszprém vármegyei rendőrök

Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A járőrök a helyszínen intézkedtek a férfi elfogásáról, aki azóta eleget tett a bírságok befizetésének, így elkerülte a szabadságvesztést.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta: a közúti ellenőrzések célja nemcsak a közlekedésbiztonság fenntartása, hanem a körözött személyek és jogsértők kiszűrése is. A mostani eset ismét bizonyította, hogy a rendőrségi rutinellenőrzések sokszor váratlan eredménnyel járhatnak.