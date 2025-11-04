1 órája
Körözött férfit fogtak el a rendőrök egy tűzifaszállító teherautóban
A Veszprém vármegyei rendőrök egy szabályos tűzifaszállítást ellenőriztek október 31-én hajnalban Balatonfűzfő külterületén, ám a rutinellenőrzés váratlan fordulatot vett: az egyik utasról kiderült, hogy több hatóság is körözést adott ki ellene.
A közúti ellenőrzés során a rendőrök a teherautót és a szállítmányt szabályosnak találták, azonban az utasok adatainak vizsgálatakor kiderült, hogy a járműben utazó 21 éves siklósi férfit a Kaposvári és a Pécsi Rendőrkapitányság is körözi. A férfi ugyanis több pénzbírság befizetését elmulasztotta, amelyeket a bíróság elzárásra változtatott át.
Közúti ellenőrzés közben kaptak el egy körözött férfit a Veszprém vármegyei rendőrök
A járőrök a helyszínen intézkedtek a férfi elfogásáról, aki azóta eleget tett a bírságok befizetésének, így elkerülte a szabadságvesztést.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta: a közúti ellenőrzések célja nemcsak a közlekedésbiztonság fenntartása, hanem a körözött személyek és jogsértők kiszűrése is. A mostani eset ismét bizonyította, hogy a rendőrségi rutinellenőrzések sokszor váratlan eredménnyel járhatnak.
Beindult a fűtésszezon, ezzel pedig a tűzifacsalók is akcióba lendültek Veszprém vármegyében is. A csalók a tűzifa, pellet és fűtőolaj iránti megnövekedett keresletet használják ki, hogy pénzt csaljanak ki a vásárlóktól. Az interneten megjelenő áloldalak megtévesztően hasonlítanak a valódi kereskedők weboldalaira: hamis logókat, cégneveket és másolt dizájnt alkalmaznak, hogy bizalmat keltsenek. A „verhetetlen árak” sokakat csábítanak, de gyakran éppen ezek árulkodnak a csalásról. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy ha a fizetést külföldi számlára kérik, hibás nyelvi fordításokat látunk az oldalon, vagy furcsa idegen kifejezésekkel találkozunk, valószínűleg csaló oldalról van szó. Az ilyen trükkök mögött sokszor a mesterséges intelligencia által generált tartalom áll. Veszprém vármegyében már több eset is történt, legutóbb egy idős asszony vesztett több százezer forintot. A szakemberek óvatosságra intenek: mindig ellenőrizzük a kereskedő adatait, mielőtt fizetünk.
