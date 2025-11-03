Meghalt egy idős nő, miután kigyulladt egy családi ház

Lakástűzzel kapcsolatos tragédia történt szombaton kora este Téten: tűz keletkezett egy kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában, ahol egy fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett. A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel. Azonban a tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő életét vesztette. A tragédiával kapcsolatban további részletek olvashatóak a kisalfold.hu-n.

Halálos lakástűz volt Téten

Súlyos tűzesetek Veszprém vármegyében - ketten meghaltak lakástűzben

A közelmúltban sajnos Veszprém vármegyében is előfordultak lakástüzek. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint október elsejéig összesen 177 lakóépület gyulladt ki vármegyénkben, 22 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben két ember vesztette életét, tavaly kilenc hónap alatt nem volt halálos áldozat. A 177 lakástűz során 38-an sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 19-en. A tűzzel érintett 177 lakóház közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat. A tüzek 51 alkalommal a kéményben, 20 esetben a konyhában, 13-szor a tárolóhelyiségben keletkeztek. Lakástűz jellemzően a fűtés, a fűtőeszközök hibájára vagy elektromos problémára vezethető vissza – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.