Vádat emeltek az ír férfi ellen, aki Szigliget határában rejtette el alkalmi partnere holttestét (videó!)

Egy évvel ezelőtt írtunk róla, hogy Szigliget közelében rejtette el a Budapesten meggyilkolt amerikai nő holttestét a megölésével gyanúsított ír férfi. Gál Sándor alezredes, a BRFK Életvédelmi Osztályának vezetője akkor elmondta, hogy a 31 éves amerikai nő eltűnését barátnője jelentette be, akivel addigra már találkoznia kellett volna Olaszországban. A rendőrök gyanúját felkeltette, hogy a nő nem ment haza bérelt lakásába, nem nyúlt a holmijaihoz sem, nem jelentkezett ki az ingatlanból, és a már lefoglalt repülőjegyét sem használta. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, azokból kiderült, hogy az amerikai turista több helyen is egy férfi társaságában volt, ebből egyebek mellett azt a következtetést vonták le, hogy köze lehetett a nő eltűnéséhez. Az ír férfit a VII. kerületi bérelt lakásának közelében fogták el, a 37 éves M. L. T. beismerő vallomást tett, és megmutatta, hogy hol rejtette el a holttestet.

Az Antal-hegy melletti erdős területen rejtette el az ír férfi a meggyilkolt amerikai nő holttestét tartalmazó bőröndöt

Fotó: képernyőkép/Police Hungary/Youtube

A Fővárosi Főügyészség vádiratának lényege szerint az ír férfi – munkája miatt – sokat utazott, 2024. október 28-án Budapestre érkezett. A sértett turistaként 2024. október 31-én jött a fővárosba, ahol 2024. november 4-én este, egy VII. kerületi szórakozóhelyen ismerkedett össze a vádlottal. Több óra szórakozás után, hajnalban a sértett, intim együttlét céljából, felment a vádlott VII. kerületben bérelt lakására. Az együttlét során a férfi megkötözte a sértettet, majd bántalmazni kezdte, végül megfojtotta.

A vádlott a következő délután vásárolt egy nagyméretű bőröndöt, amelybe a holttestet belerakta, majd azt egy bérelt autóval a Balatonhoz, Szigliget környékére, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte és ott elrejtette. A férfi visszautazott Budapestre, ahol a fővárosi rendőrök a következő napon őrizetbe vették.

A meggyilkolt amerikai nő holttestét Szigliget határában találták meg

Gál Sándor alezredes akkor azt is elmondta, hogy kihallgatásán a férfi azt mondta a nyomozóknak, hogy a nő halála baleset volt. A vizsgálat feltárta azt is, hogy a történtek után az ír férfi olyan dolgokra keresett rá az interneten, mint például: valóban megeszik-e a disznók a holttesteket?, vaddisznók megjelenése egy Balaton környéki településen, milyen szaga van a holttestnek, miután lebomlik?, rothadó hússzag eltávolítása, budapesti webkamerák, mi történik azután, ha bejelentik egy személy eltűnését?, hogy kezeli a rendőrség az eltűnt személyek ügyeit?, illetve mennyire megbízható a rendőrség Budapesten.