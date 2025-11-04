november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bántalmazás

1 órája

Hajánál fogva vonszolta volt élettársát egy férfi a hajmáskéri lakótelepen (+ videó)

Címkék#bántalmazás#élettársak#nő#rendőrség

Több alkalommal megütötte, a földre lökte, majd a hajánál fogva vonszolta az utcán volt élettársát egy férfi Hajmáskéren.

Farkas Réka

Október 31-én kora este egy nő értesítette a rendőrséget, miután volt élettársa a hajmáskéri lakótelepen, előzetes szóváltást követően a nyílt utcán bántalmazta. A férfi több alkalommal megütötte, a földre lökte, majd a sértettet a hajánál fogva vonszolta.

A férfi nyílt utcán bántalmazta volt élettársát.
A férfi nyílt utcán bántalmazta volt élettársát
Forrás: police.hu

A nyílt utcán bántalmazta a nőt

A bejelentést követően a rendőrök a helyszínen elfogták a 31 éves sárbogárdi férfit, előállítottak, és őrizetbe vétele mellett kapcsolati erőszak bűntettének gyanúja miatt kihallgattak. A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozói a gyanúsított letartóztatásának indítványozását kezdeményezték.

A néma kézjelzés életet menthet

Nemrég beszámoltunk róla, hogy október 15-én este egy négyfős társaság érkezett egy balatonboglári étterembe vacsorázni, amikor az egyik nő a világszerte ismert néma segélykérő mozdulattal jelezte a pincérnek: bajban van. A pincér azonnal felismerte a jelzést, és tudta, mit kell tennie: előbb a kollégáját értesítette, aki ezután feltűnés nélkül hívta a rendőrséget.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu