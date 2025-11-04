Hajánál fogva vonszolta volt élettársát egy férfi a hajmáskéri lakótelepen (+ videó)

Október 31-én kora este egy nő értesítette a rendőrséget, miután volt élettársa a hajmáskéri lakótelepen, előzetes szóváltást követően a nyílt utcán bántalmazta. A férfi több alkalommal megütötte, a földre lökte, majd a sértettet a hajánál fogva vonszolta.

Forrás: police.hu

A bejelentést követően a rendőrök a helyszínen elfogták a 31 éves sárbogárdi férfit, előállítottak, és őrizetbe vétele mellett kapcsolati erőszak bűntettének gyanúja miatt kihallgattak. A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozói a gyanúsított letartóztatásának indítványozását kezdeményezték.

A néma kézjelzés életet menthet

Nemrég beszámoltunk róla, hogy október 15-én este egy négyfős társaság érkezett egy balatonboglári étterembe vacsorázni, amikor az egyik nő a világszerte ismert néma segélykérő mozdulattal jelezte a pincérnek: bajban van. A pincér azonnal felismerte a jelzést, és tudta, mit kell tennie: előbb a kollégáját értesítette, aki ezután feltűnés nélkül hívta a rendőrséget.