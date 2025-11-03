Újabb fordulat a paloznaki papgyilkosság ügyében (+ videó)

Ahogyan arról egy évvel ezelőtt beszámoltunk, a nyomozók megállapították, hogy egy ismeretlen 1991. augusztus 26-án éjszaka a plébánia ajtaját befeszítve jutott az épületbe, majd az ott alvó papot és egy másik helyiségben alvó idős apácát megkötözte. A paloznaki papgyilkosság elkövetője a szobákat átkutatta, majd a férfit olyan súlyosan bántalmazta, hogy a sérüléseibe belehalt. A nő könnyebb sérülésekkel megúszta a támadást. Az elkövető közel egymillió forint értékben lopott el műszaki cikkeket, pénzt, egyéb személyes tárgyakat a paloznaki gyilkosság során.

A paloznaki papgyilkosság nem maradhat büntetlen

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

A Veszprém vármegyei rendőröknek 32 évet kellett várni arra az információra, amelynek eredményeként 2023-ban a korábban rögzített nyomokat újra megvizsgálták. Az ekkor indult európai szintű nyomozás eredményeként azonosították azt az 53 éves belga férfit, aki az 1991-es emberöléssel kapcsolatba hozható. Európai elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd 2024 márciusában a belga nyomozóhatósággal közreműködve a rendőrök Antwerpenben elfogták. Átadására áprilisban került sor, a férfit őrizetbe vették, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett miatt. Azóta letartóztatásban van.

Újabb fordulat a paloznaki papgyilkosság ügyében

Felmerültek olyan információk, melyek szerint a tettes nem egyedül követte el a bűncselekményt, társa ellen – aki korábban Romániában követett el más bűncselekményeket, majd Spanyolországban, ahol hamis okmányokkal tartózkodott, és ott is törvényt szegett – hazai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztálya intenzív felderítőmunkába kezdett az 55 éves román férfi kézre kerítése érdekében. Ennek köszönhetően felkerült Európa 50 legkeresettebb bűnözője közé, azaz az EU Most Wanted oldalra. A KR NNI széles körű adatgyűjtése nyomán sikerült a szökevény tartózkodási helyét lokalizálni, megállapították, hogy Spanyolországban tartózkodott. Ezen információ birtokában vették fel a magyar nyomozók a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, akik ez alapján fogták el Geronában, és már Romániában tölti börtönbüntetését.

A két gyanúsítottal szemben – álláspontunk szerint – olyan egyértelmű és megcáfolhatatlan bizonyítékok kerültek birtokunkba, ami alapján bízunk benne, hogy megkapják a megérdemelt büntetésüket.

– írja a Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.