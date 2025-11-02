Megdöbbentő rablás a Tescónál – megszólalt a rendőrség

Ahogyan beszámoltunk róla, rendőrök lepték el a sárvári Tesco környékét szombat reggel, miután bűncselekmény történt az áruház területén. A helyszínre több rendőrautó és fehér védőruhás helyszínelő is kivonult, a parkolót lezárták. Néhány szemtanú pénzszállító autót is látni vélt az üzlet bejáratánál. A bevásárlóközpontnál történt bűncselekménnyel kapcsolatban különféle híresztelések terjedtek el a közösségi médiában, a legtöbben betörést és rablást emlegettek.

A rendőrség megerősítette a rablás tényét: ismeretlenek feltörtek két bankautomatát a sárvári Tescónál

Fotó: Vaol

A Vaol a történtekkel kapcsolatban megkereste a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amelynek szóvivője az alábbi tájékoztatást adta: "Arról érkezett bejelentés a főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. november 1-jén a hajnali órákban, hogy ismeretlenek feltörtek két bankjegykiadó automatát egy sárvári bevásárlóközpontban.

Veszprém vármegyében szerencsére mostanában nem történt hasonló bűncselekmény. Utoljára több mint két éve fordult elő, hogy egyik éjszaka Somlóvásárhely külterületén egy bankautomata kijelzőjét ismeretlen tettes megrongálta. A rendőrök a bejelentést követő rövid időn belül már gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt.