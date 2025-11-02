november 2., vasárnap

Megdöbbentő rablás a Tescónál – megszólalt a rendőrség

A rendőrség hivatalos tájékoztatást adott ki a sárvári Tescónál történt bűncselekményről, amellyel kapcsolatban több teória elterjedt a közösségi médiában.

Ahogyan beszámoltunk róla, rendőrök lepték el a sárvári Tesco környékét szombat reggel, miután bűncselekmény történt az áruház területén. A helyszínre több rendőrautó és fehér védőruhás helyszínelő is kivonult, a parkolót lezárták. Néhány szemtanú pénzszállító autót is látni vélt az üzlet bejáratánál. A bevásárlóközpontnál történt bűncselekménnyel kapcsolatban különféle híresztelések terjedtek el a közösségi médiában, a legtöbben betörést és rablást emlegettek.

A rendőrség megerősítette a rablás tényét: ismeretlenek feltörtek két bankautomatát a sárvári Tescónál

A Vaol a történtekkel kapcsolatban megkereste a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amelynek szóvivője az alábbi tájékoztatást adta: "Arról érkezett bejelentés a főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. november 1-jén a hajnali órákban, hogy ismeretlenek feltörtek két bankjegykiadó automatát egy sárvári bevásárlóközpontban.

Az üggyel kapcsolatban további részletek a vaol.hu-n olvashatóak.

Veszprém vármegyében szerencsére mostanában nem történt hasonló bűncselekmény. Utoljára több mint két éve fordult elő, hogy egyik éjszaka Somlóvásárhely külterületén egy bankautomata kijelzőjét ismeretlen tettes megrongálta. A rendőrök a bejelentést követő rövid időn belül már gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt. 

 

 

