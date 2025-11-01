november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sárvár

1 órája

Rendőrségi razzia a Tescónál – betörés vagy rablás áll a háttérben?

Címkék#Tesco#Vaol#sárvári#rendőr#bankautomata

Rendőrök lepték el a sárvári Tesco környékét péntek reggel, miután betörés történt az áruház területén. A helyszínen több rendőrautó és fehér védőruhás helyszínelő is dolgozik, a parkolót lezárták.

Veol.hu

Szemtanúk szerint a rendőrök reggel óta vizsgálják a területet, és néhányan pénzszállító autót is látni véltek az üzlet bejáratánál. Egyes hozzászólások szerint a betörők a sárvári Tesco területén található bankautomatákat foszthatták ki, de ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg – értesült a Vaol.hu

Rendőrök lepték el a sárvári Tesco környékét péntek reggel Forrás: Vaol.hu
Rendőrök lepték el a sárvári Tesco környékét péntek reggel
Forrás: Vaol.hu

Sárvári Tesco: betörés vagy rablás?

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Seffer Lilla a lapnak megerősítette, hogy rendőri intézkedés zajlik a helyszínen. Mint mondta, a hatóságok jelenleg is helyszínelnek, részletes tájékoztatást csak a vizsgálat lezárása után tudnak adni.

Délutánra újabb fejlemények is napvilágra kerültek: egy frissen készült videó szerint nem kizárt, hogy rablás történt az áruházban. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit, a parkoló lezárása és a helyszíni munkálatok pedig estig is eltarthatnak.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne osszanak meg meg nem erősített információkat, a hivatalos közleményig csak a rendőrség tájékoztatására hagyatkozzanak.

Megyénkben szerencsére mostanában nem történt hasonló baleset, utoljára több mint két éve fordult elő, hogy egyik éjszaka Somlóvásárhely külterületén egy bankautomata kijelzőjét ismeretlen tettes megrongálta. A rendőrök a bejelentést követő rövid időn belül már gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt. 


 


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu