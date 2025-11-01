21 perce
Rendőrségi razzia a Tescónál – betörés vagy rablás áll a háttérben?
Rendőrök lepték el a sárvári Tesco környékét péntek reggel, miután betörés történt az áruház területén. A helyszínen több rendőrautó és fehér védőruhás helyszínelő is dolgozik, a parkolót lezárták.
Szemtanúk szerint a rendőrök reggel óta vizsgálják a területet, és néhányan pénzszállító autót is látni véltek az üzlet bejáratánál. Egyes hozzászólások szerint a betörők a sárvári Tesco területén található bankautomatákat foszthatták ki, de ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg – értesült a Vaol.hu.
Sárvári Tesco: betörés vagy rablás?
A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Seffer Lilla a lapnak megerősítette, hogy rendőri intézkedés zajlik a helyszínen. Mint mondta, a hatóságok jelenleg is helyszínelnek, részletes tájékoztatást csak a vizsgálat lezárása után tudnak adni.
Délutánra újabb fejlemények is napvilágra kerültek: egy frissen készült videó szerint nem kizárt, hogy rablás történt az áruházban. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit, a parkoló lezárása és a helyszíni munkálatok pedig estig is eltarthatnak.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne osszanak meg meg nem erősített információkat, a hivatalos közleményig csak a rendőrség tájékoztatására hagyatkozzanak.
Bankautomatát és autókat is megrongált dühében egy somlóvásárhelyi férfi
Megyénkben szerencsére mostanában nem történt hasonló baleset, utoljára több mint két éve fordult elő, hogy egyik éjszaka Somlóvásárhely külterületén egy bankautomata kijelzőjét ismeretlen tettes megrongálta. A rendőrök a bejelentést követő rövid időn belül már gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt.