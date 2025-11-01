Rendőrségi razzia a Tescónál – betörés vagy rablás áll a háttérben?

Szemtanúk szerint a rendőrök reggel óta vizsgálják a területet, és néhányan pénzszállító autót is látni véltek az üzlet bejáratánál. Egyes hozzászólások szerint a betörők a sárvári Tesco területén található bankautomatákat foszthatták ki, de ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg – értesült a Vaol.hu.

Rendőrök lepték el a sárvári Tesco környékét péntek reggel

Forrás: Vaol.hu

Sárvári Tesco: betörés vagy rablás?

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Seffer Lilla a lapnak megerősítette, hogy rendőri intézkedés zajlik a helyszínen. Mint mondta, a hatóságok jelenleg is helyszínelnek, részletes tájékoztatást csak a vizsgálat lezárása után tudnak adni.

Délutánra újabb fejlemények is napvilágra kerültek: egy frissen készült videó szerint nem kizárt, hogy rablás történt az áruházban. A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit, a parkoló lezárása és a helyszíni munkálatok pedig estig is eltarthatnak.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne osszanak meg meg nem erősített információkat, a hivatalos közleményig csak a rendőrség tájékoztatására hagyatkozzanak.