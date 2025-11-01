Megállították a forgalmat
1 órája
Halálos baleset történt a 71-es úton – teljes útzár
Információink szerint személyautó ütközött motorossal.
A 71-es főúton, Szigliget térségében személyautó motorossal ütközött össze. A 85-ös km-nél megállították a forgalmat – írja az utinform,hu.
Megkérdeztük a Mentőszolgálatot a balesetről, az alábbi választ közölték:
A baleset következtében egy 50 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.
