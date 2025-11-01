Halálos baleset történt a 71-es úton – teljes útzár

A 71-es főúton, Szigliget térségében személyautó motorossal ütközött össze. A 85-ös km-nél megállították a forgalmat – írja az utinform,hu.

Forrás: utinform,hu

Megkérdeztük a Mentőszolgálatot a balesetről, az alábbi választ közölték: