Megállították a forgalmat

51 perce

Halálos baleset történt a 71-es úton – teljes útzár

Információink szerint személyautó ütközött motorossal.

Veol.hu

A 71-es főúton, Szigliget térségében személyautó motorossal ütközött össze. A 85-ös km-nél megállították a forgalmat – írja az utinform,hu.

Forrás: utinform,hu

Megkérdeztük a Mentőszolgálatot a balesetről, az alábbi választ közölték:

A baleset következtében egy 50 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.

 

