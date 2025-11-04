november 4., kedd

Kamerákat helyezett el a női vécében, hogy titokban felvételeket készítsen

Többrendbeli tiltott adatszerzés bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 22 éves férfival szemben, aki női illemhelyeken felvételek készítésére alkalmas kamerát rejtett el, valamint előfordult, hogy a szomszédos fülkéből mobiltelefonnal saját maga készített felvételt.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az elkövető 2024 októberében, majd az idei év első három hónapjában hét különböző helyszínen, köztük egy balatonfüredi pizzéria és egy balatonakarattyai üzlet női mosdójában, vonaton, valamint egy budapesti felsőoktatási intézményben rögzített felvételeket, melyeket azután a mobiltelefonján, valamint más adathordozón tárolt – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a tiltott adatszerzéssel kapcsolatban. 

Tiltott adatszerzés: titokban készített felvételeket a női mosdóban
Fotó: illusztráció

A vádlott tevékenységének 2025. március közepén az vetett véget, hogy egy kiskorú sértett, akit a balatonfüredi pizzéria mosdóhelyiségébe követett, észrevette, hogy valaki a szomszédos WC helyiséget elválasztó paraván fölött a mobiltelefonjával felvételt készít róla, és feljelentést tett, a rendőrség pedig rövid időn belül azonosította és felelősségre vonta a férfit.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés, valamint a bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközök elkobzását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
