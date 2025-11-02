Három évtizede vigyáznak Veszprém biztonságára – három tűzoltó ünnepli szolgálati évfordulóját

A három bajtárs – Dányi Balázs, Pekárik Zoltán és Cziráki Attila – ma is ugyanabban a szolgálati csoportban lát el feladatot, mint ahol újoncként kezdték pályájukat. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán számolt be a jeles évfordulóról, és méltatta a három tűzoltó példamutató hűségét, szakmai elkötelezettségét.

Dányi Balázs címzetes tűzoltó főtörzsőrmester

Fotó: Csondor Henrietta

Dányi Balázs címzetes tűzoltó főtörzsőrmester az „A” szolgálati csoportban dolgozik, immár három évtizede. 2009-ben Veszprémben az év tűzoltójának választották – különösen értékes elismerés számára, hiszen ezt a díjat a kollégák ítélik oda egymásnak. A kerek évfordulót Balázs nem pihenéssel, hanem munkával ünnepli – november 1-jén is szolgálatban van.

Pekárik Zoltán címzetes tűzoltó főtörzsőrmester

Fotó: Csondor Henrietta

Pekárik Zoltán címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a „B” csoport tagja büszke arra, hogy pályafutása során kétszer is soron kívül előléptették. Huszonhét évnyi beavatkozó szolgálat után három éve a híradóügyeleten teljesít szolgálatot. Civilben családja a legnagyobb öröme: két felnőtt lánya mellett tizenöt hónapos unokájáért rajong.

Cziráki Attila címzetes tűzoltó főtörzszászlós

Fotó: Csondor Henrietta

Cziráki Attila címzetes tűzoltó főtörzszászlós a „C” szolgálati csoportban lát el feladatokat különlegesszer-kezelőként. A magasból mentő szer – közismertebb nevén a létra – kezelése az ő szakterülete, amelyhez 2005-ben szerezte meg a szükséges képesítést. 2020-ban az „Év veszprémi tűzoltója” címmel ismerték el kiemelkedő munkáját.

Tűzoltók Veszprém biztonságáért

A veszprémi tűzoltóság közössége és a katasztrófavédelem vezetése is gratulált a három bajtársnak, akik három évtizede szolgálnak példaként arra, mit jelent az elhivatottság, a csapatmunka és az emberi helytállás.

