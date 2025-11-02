november 2., vasárnap

Katasztrófavédelem

1 órája

Három évtizede vigyáznak Veszprém biztonságára – három tűzoltó ünnepli szolgálati évfordulóját

Címkék#katasztrófavédelelem#Cziráki Attila#Dányi Balázs#Pekárik Zoltán

Harminc éve, 1995. november 1-jén lépték át először a veszprémi tűzoltólaktanya kapuját azok a hivatásos tűzoltók, akik azóta is nap mint nap a város és a környék biztonságáért dolgoznak.

Veol.hu

A három bajtárs – Dányi Balázs, Pekárik Zoltán és Cziráki Attila – ma is ugyanabban a szolgálati csoportban lát el feladatot, mint ahol újoncként kezdték pályájukat. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán számolt be a jeles évfordulóról, és méltatta a három tűzoltó példamutató hűségét, szakmai elkötelezettségét.

Fotó: Csondor Henrietta
Dányi Balázs címzetes tűzoltó főtörzsőrmester
Fotó: Csondor Henrietta

Dányi Balázs címzetes tűzoltó főtörzsőrmester az „A” szolgálati csoportban dolgozik, immár három évtizede. 2009-ben Veszprémben az év tűzoltójának választották – különösen értékes elismerés számára, hiszen ezt a díjat a kollégák ítélik oda egymásnak. A kerek évfordulót Balázs nem pihenéssel, hanem munkával ünnepli – november 1-jén is szolgálatban van.

Fotó: Csondor Henrietta
Fotó: Csondor Henrietta

Pekárik Zoltán címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a „B” csoport tagja büszke arra, hogy pályafutása során kétszer is soron kívül előléptették. Huszonhét évnyi beavatkozó szolgálat után három éve a híradóügyeleten teljesít szolgálatot. Civilben családja a legnagyobb öröme: két felnőtt lánya mellett tizenöt hónapos unokájáért rajong.

Fotó: Csondor Henrietta
Fotó: Csondor Henrietta

Cziráki Attila címzetes tűzoltó főtörzszászlós a „C” szolgálati csoportban lát el feladatokat különlegesszer-kezelőként. A magasból mentő szer – közismertebb nevén a létra – kezelése az ő szakterülete, amelyhez 2005-ben szerezte meg a szükséges képesítést. 2020-ban az „Év veszprémi tűzoltója” címmel ismerték el kiemelkedő munkáját.

Tűzoltók Veszprém biztonságáért

A veszprémi tűzoltóság közössége és a katasztrófavédelem vezetése is gratulált a három bajtársnak, akik három évtizede szolgálnak példaként arra, mit jelent az elhivatottság, a csapatmunka és az emberi helytállás. 

Legutóbb az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve a Belügyminisztérium október 21-én délelőtt, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság délután megtartott megemlékezésén elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak, köztük több Veszprém megyei tűzoltónak is.


 

