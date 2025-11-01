Vasárnap is fokozott rendőri jelenlét a temetők környékén (videó)

Vasárnap is folyamatos rendőri jelenlétre lehet számítani a temetők környékén: a járőrök nemcsak a közbiztonságra ügyelnek, hanem segítenek a forgalom irányításában és a parkolásban is. A rendőrség szerint az évnek ebben az időszakában sokan látogatják meg szeretteik sírját, ezért a közlekedésben torlódásokra, a temetők környékén pedig tömegre kell számítani.

Fotó: Annus Gábor/Napló

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy legyenek figyelmesek és türelmesek, valamint segítsék az idősebbeket a közlekedésben. Emellett fontos, hogy az autósok a parkoláskor ne akadályozzák mások mozgását, a gyalogosok pedig ügyeljenek saját és társaik biztonságára.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy az ünnep idején különösen vigyázzunk értékeinkre – ne hagyjunk táskákat, mobiltelefont vagy pénztárcát őrizetlenül a gépkocsiban vagy a síroknál.

Vigyázzunk egymásra, hogy a meghitt megemlékezésé maradjanak ezek a pillanatok.

– fogalmazott a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

Ahogyan korábban megírtuk, az ünnepek alatt a V-Busz is alkalmazkodik a meghitt pillanatokhoz. A buszjáratok 2-án is munkaszüneti nap szerint, kényelmes és gyors eljutási lehetőséget biztosítanak mindhárom Veszprém városi temetőhöz. A várható nagyobb utasforgalmat figyelembe véve ahol lehet, csuklós járatokat indítanak.