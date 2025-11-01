november 1., szombat

Hírt küldök be
55 perce

Vasárnap is fokozott rendőri jelenlét a temetők környékén (videó)

Címkék#biztonság#Halottak napja#mindenszentek#rendőrség

A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a mindenszentek és halottak napja idején megnövekedett forgalomra és a temetők környékének biztonságára.

Veol.hu

Vasárnap is folyamatos rendőri jelenlétre lehet számítani a temetők környékén: a járőrök nemcsak a közbiztonságra ügyelnek, hanem segítenek a forgalom irányításában és a parkolásban is. A rendőrség szerint az évnek ebben az időszakában sokan látogatják meg szeretteik sírját, ezért a közlekedésben torlódásokra, a temetők környékén pedig tömegre kell számítani.

Vigyázzunk egymásra, hogy a meghitt megemlékezésé maradjanak ezek a pillanatok Fotó: Annus Gábor/Napló
Vigyázzunk egymásra, hogy a meghitt megemlékezésé maradjanak ezek a pillanatok
Fotó: Annus Gábor/Napló

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy legyenek figyelmesek és türelmesek, valamint segítsék az idősebbeket a közlekedésben. Emellett fontos, hogy az autósok a parkoláskor ne akadályozzák mások mozgását, a gyalogosok pedig ügyeljenek saját és társaik biztonságára.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy az ünnep idején különösen vigyázzunk értékeinkre – ne hagyjunk táskákat, mobiltelefont vagy pénztárcát őrizetlenül a gépkocsiban vagy a síroknál.

Vigyázzunk egymásra, hogy a meghitt megemlékezésé maradjanak ezek a pillanatok. 

– fogalmazott a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

Ahogyan korábban megírtuk, az ünnepek alatt a V-Busz is alkalmazkodik a meghitt pillanatokhoz. A buszjáratok 2-án is munkaszüneti nap szerint, kényelmes és gyors eljutási lehetőséget biztosítanak mindhárom Veszprém városi temetőhöz. A várható nagyobb utasforgalmat figyelembe véve ahol lehet, csuklós járatokat indítanak.

 

