Remegett és sírt a veszprémi apósgyilkos, őrültnek tettette magát

November első napjaiban sorra futottak be a budapesti Az Ujság szerkesztőségébe telefonon diktált helyszíni jelentések a korabeli Veszprémből. A hírek szerint Bácsi Géza, a veszprémi apósgyilkos revolverrel megölte Angeli Mártont, és anyósára is rálőtt. Megszólalt a rendőrkapitány, a vizsgálóbíró, a királyi ügyész és a védelem – az egész országot lázban tartotta a bűntény híre. Most, 101 évvel később a korabeli cikkek megdöbbentő részleteit idézzük fel.

Az Ujság korabeli lapszáma hosszan írt a veszprémi apósgyilkos, Bácsi Géza sztorijáról (a mai forrásokban: Bárdy Géza néven szerepel)

Forrás: Arcanum

Bácsi Géza, a veszprémi apósgyilkos

Veszprém 1924 őszén egy különös és megrázó esemény helyszínévé változott. A városban pánikhangulat uralkodott, a helyiek a fővárosi lapokat várták, hogy megtudják, mi történt valójában. Az ügyet a Horthy-korszak egyik legmegrázóbb vidéki bűneseteként emlegették, manapság sok helyen a gyilkos Bárdy Géza néven szerepel. Az Újság tudósítója 1924. november 6-án megjelent cikkében így kezdte a beszámolóját:

Veszprém nyugalmát teljesen feldúlta a gyilkosság.

Bácsi Gézáné tudhatott férje tervéről?

A rendőrség éjjelig tartó kihallgatásokkal próbálta feltárni az igazságot. A házban élő Körmendi István és Ilona szerint a feleség, Bácsi Gézáné Angeli Katinka sikoltozva próbálta lefogni férjét, amikor az rátámadt a nevelőszüleire. Később Miklós Aladár főszolgabíró tanúkkal próbálta bizonyítani, hogy az asszony tudott a szándékról, és a tragédia után gyermekét felemelve kiáltotta:

Mindent ezért a drágáért!

A rendőrség előállította Bácsinét, de a vallomások nem támasztották alá a gyanút, az asszony ellen semmi konkrét adat nem merült fel.

Archív fotón a Veszprémi Törvényszék épülete a várban

Forrás: veszprembalaton2023.hu

Sokkoló részletek derültek ki a gyilkosról

Dr. Felméry Gyula vizsgálóbíró szerint Bácsi Géza előbb beismerte tettét, ám később hevesen tagadni kezdett, remegett és sírt.

Nem emlékszem semmire

– ismételgette a cellában, miközben idegcsillapítót adtak neki. A vallomások és az érzelmi kitörések egyre kaotikusabbá tették a kihallgatást. A korabeli lap így idézte fel az elkövető idegösszeomlását:

Az anyám meghalt! Táviratot kaptam! Engedjenek oda!

– színlelte az őrültség látszatát keltve, hogy elkerülje a felelősségre vonást. A hatóság orvosi megfigyelés alá helyezte, a vizsgálóbíró és a királyi ügyész pedig egyetértett abban, hogy viselkedése a Froreich-gyilkosság elkövetőjét próbálta utánozni.