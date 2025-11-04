47 perce
Remegett és sírt a veszprémi apósgyilkos, őrültnek tettette magát
Bácsi Géza kegyetlen tette 1924-ben az egész országot megrázta. A veszprémi apósgyilkos megdöbbentő esetét korabeli tudósítások alapján idézzük fel.
November első napjaiban sorra futottak be a budapesti Az Ujság szerkesztőségébe telefonon diktált helyszíni jelentések a korabeli Veszprémből. A hírek szerint Bácsi Géza, a veszprémi apósgyilkos revolverrel megölte Angeli Mártont, és anyósára is rálőtt. Megszólalt a rendőrkapitány, a vizsgálóbíró, a királyi ügyész és a védelem – az egész országot lázban tartotta a bűntény híre. Most, 101 évvel később a korabeli cikkek megdöbbentő részleteit idézzük fel.
Bácsi Géza, a veszprémi apósgyilkos
Veszprém 1924 őszén egy különös és megrázó esemény helyszínévé változott. A városban pánikhangulat uralkodott, a helyiek a fővárosi lapokat várták, hogy megtudják, mi történt valójában. Az ügyet a Horthy-korszak egyik legmegrázóbb vidéki bűneseteként emlegették, manapság sok helyen a gyilkos Bárdy Géza néven szerepel. Az Újság tudósítója 1924. november 6-án megjelent cikkében így kezdte a beszámolóját:
Veszprém nyugalmát teljesen feldúlta a gyilkosság.
Bácsi Gézáné tudhatott férje tervéről?
A rendőrség éjjelig tartó kihallgatásokkal próbálta feltárni az igazságot. A házban élő Körmendi István és Ilona szerint a feleség, Bácsi Gézáné Angeli Katinka sikoltozva próbálta lefogni férjét, amikor az rátámadt a nevelőszüleire. Később Miklós Aladár főszolgabíró tanúkkal próbálta bizonyítani, hogy az asszony tudott a szándékról, és a tragédia után gyermekét felemelve kiáltotta:
Mindent ezért a drágáért!
A rendőrség előállította Bácsinét, de a vallomások nem támasztották alá a gyanút, az asszony ellen semmi konkrét adat nem merült fel.
Sokkoló részletek derültek ki a gyilkosról
Dr. Felméry Gyula vizsgálóbíró szerint Bácsi Géza előbb beismerte tettét, ám később hevesen tagadni kezdett, remegett és sírt.
Nem emlékszem semmire
– ismételgette a cellában, miközben idegcsillapítót adtak neki. A vallomások és az érzelmi kitörések egyre kaotikusabbá tették a kihallgatást. A korabeli lap így idézte fel az elkövető idegösszeomlását:
Az anyám meghalt! Táviratot kaptam! Engedjenek oda!
– színlelte az őrültség látszatát keltve, hogy elkerülje a felelősségre vonást. A hatóság orvosi megfigyelés alá helyezte, a vizsgálóbíró és a királyi ügyész pedig egyetértett abban, hogy viselkedése a Froreich-gyilkosság elkövetőjét próbálta utánozni.
Csodás véletlen, megtört emberi sorsok
A forrásokból kiderül, hogy még a fegyverszakértő is úgy vélte, a nevelőanya, Angeli Mártonné életét csak annak köszönhette, hogy a gyilkos Browning-revolver beragadt. A történet megrázó tragédiája, Bácsi feleségének és kislányának, Katinkának sorsa is megindította az olvasókat. Angeli Márton meggyilkolása után az asszony szégyenében elmenekült a házból, és férje rokonánál keresett menedéket. A lap helyszíni riportere megszólaltatta a megtört asszonyt, aki így nyilatkozott:
Nem tudom, hogy mi lesz velem. Nincs jövőm. Tönkre vagyok téve teljesen. Nincs senkim s csak abban reménykedem, hogy apósom, Bácsi János, kisleányommal együtt magához fogad.
Asztalosnak tettette magát a börtönben az apósgyilkos
Néhány héttel később a veszprémi börtönből újabb sokkoló hír érkezett: Bácsi Géza öngyilkosságot kísérelt meg, írta a Friss Hírek hódmezővásárhelyi napilap december 3-i számában. Rozsdás vödör szélével véresre dörzsölte a homlokát, hogy vérmérgezést kapjon, miközben továbbra is őrültséget színlelt. Azt állította, hogy egész éjjel gyalult, mert asztalos, és csak aludni akar. Végül beismerte, hogy korábban is foglalkoztatta apósa megölésének gondolata, ám azt hajtogatta, hogy hirtelen felindulásból cselekedett.
- A 101 évvel ezelőtti bűnügyi hírek világa ma már elképzelhetetlennek tűnik. A tudósítók olyan részleteket is közöltek, amelyek napjainkban aligha kerülnének nyilvánosságra – és még a sokat látott true crime-rajongókat is megdöbbentenék.
True crime-rajongók, figyelem! – Megtörtént bűnesetek a terítéken (+ videó)