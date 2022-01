– Az első épületből lesz a tájház, a hátsóból pedig egy interaktív múzeum. Olyan programokat szeretnénk majd szervezni, mint amelyek a hagyományaink megőrzését célozzák. Legyen szó befőzésről, ahol az idősebbek tanítják meg a fiatalokat egy lekvár vagy egy kompót elkészítésére, de falusi disznóvágást is tervezünk, ahogy zöldágjárást és regölést is szeretnénk tartani. Az udvart is hasznosítani szeretnénk. A csűrben táncházakat, táborokat tartanánk, a kert végében pedig egy szabadtéri színpadot építünk majd, ahol rockzenei koncertektől a nótaesteken át a folklórprogramokig sok minden megfér majd egymás mellett – mondta el lapunknak Lippert Ferenc.