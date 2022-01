A COVID helyzet miatt csak kis létszámban, főleg az egyesület fiatal tagjai vettek részt idén a csomagolásban, szigorúan távolságtartással, maszkban és kesztyűben dolgoztak a „karácsonyi manók”. Szabó Tamás, az egyesület vezetője szerint, ha lehetne, mind a hatvankét tag eljött volna segíteni, hiszen az évnek ennek az időszakában ez már a közösség életének részét képezi.

A karácsonyi adományozás szlogenje - mint minden évben – idén is: Adni jó! - A tavalyi évhez képest idén több családnak tudunk kedveskedni, mivel bővült a támogatók sora is. Tavaly 50 családnak segítettünk, idén viszont már 60 családnak viszünk ki karácsony előtt ajándékcsomagokat. Mivel nagyon sok támogatónk lett idén, még gazdagabb csomagokat tudtunk összeállítani. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy idén is megszervezzük ezt a kezdeményezést, és úgy gondolom, hogy most ebben a járványhelyzetben ez még jobban felértékelődött – tette hozzá Szabó Tamás.

A Balatonkenesei Városvédő Egyesület idén is az Iparos Házban készítette össze a csomagokat, ám idén már saját munkájuk gyümölcsét is élvezhették, hiszen saját kezükkel újították fel azt az Iparos Házat, amely most otthont adott a karácsonyi akció előkészítésének. A korábbi évekhez hasonlóan idén is az egyesület tagjai tettek javaslatot arra, kiknek lenne szükségük a segítségre. A 60 család, akik idén csomagot kapnak 108 embert jelent összesen. A koronavírus járvány miatt az egyesület ebben az évben még inkább odafigyelt egyedül élő idős városlakóira, és próbáltak a legtöbbük számára csomagot összeállítani. Ezeket az ajándékkosarakat ismét név nélkül fogják kiszállítani, tehát a szállítók csak számokat és címeket fognak kapni, ahová az ajándékot el kell juttatniuk.

- Több helyről pénzfelajánlás érkezett, amit mi különböző árucikkekre fordítunk, amit a kosárban el tudunk helyezni. A szaloncukrot, a darált mákot és a darált kekszet egy alföldi kis diszkont cégről rendeltük meg például ebből a pénzből. Számomra fontos, hogy kis üzleteket támogassunk ezzel, ne nagyvállalatokat, így találtam rá erre a fülöpszállási diszkontra is. Amikor a tulajdonossal beszéltem a rendelésről, és elmeséltem, hogy jótékonysági akciót szervezünk, még ő is hozzájárult plusz hatvan darab termékkel, ő is támogatni akarta a kezdeményezésünket, pedig nem is Balatonkenesén él, ez nagyon jól esett – mesélte az egyesület vezetője.

A rengeteg új támogató mellett persze a „régiek” sem feledkeztek meg a karácsonyi akcióról, a kezdetek óta támogatja az ajándékozást egy ember Tiszakécskéről is, idén is hozzájárult a csomagok tartalmához. Szabó Tamás, a városvédők vezetője mindig szerényen számol be a sikereikről, de végigtekintve az összekészített ajándékkosarakon hamar egyértelművé vált, micsoda erőfeszítés, munka és tiszta szívű akarat kellett ahhoz, hogy ilyen nagy összegű csomagokat tudjanak összeállítani a nehéz sorsú családok számára.

A csomagban található többek között írni háromféle száraztészta, étolaj, déli gyümölcsből narancs, szörp, kecsap, csokoládék, a kiszállítás napján friss hússal is kiegészül a csomag, valamint kerül bele a kiszállítás napján az egyik helyi pékség jóvoltából prémium pékáru, egy másik minőségi pékség jóvoltából friss kenyér, tiszakécskéről burgonya, alma, savanyú káposzta, savanyúság, többféle és több ízű szaloncukor, édességek, vaníliás cukor, kókuszreszelék, tej, lekvár, kristálycukor, őszibarackbefőtt, zsemlemorzsa, majonéz, aprósütemények, száraz sütemények, édes és sós péksütemények, az egyik városvédő tag családjának a jóvoltából saját készítésű mézeskalácsok, sütőpor, különböző konzervek, konzerv kukorica, mustár, sűrített paradicsom, darált keksz, darált mák, különböző zacskós levesek, bolognai alappor, milánói alappor, pudingpor és fülöpszállásról saját márkás édességek.