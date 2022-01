Eidmann Katalin, az Életöröm Idősek Otthona és Nyugdíjasház ügyvezető igazgató bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy 100 év hosszú idő, ami alatt több nemzedék is felnő. Szabó Rózsa néniről megtudtuk, hogy 1921. december 11-én született Kertán, Veszprém megye peremén. Három testvérével; két húgával és az öcsével nevelkedett. Szülei szerény körülmények között éltek, gazdálkodók voltak. Családcentrikusan és gyakorló vallásosként éltek. Gyermekkorára szívesen emlékezik, azokra az időkre is, amikor telente még méteres havak voltak. Édesanyja korán elhunyt.

Szó esett arról is, hogy Rózsa néni 1953 óta él Veszprémben, és egész életében a vendéglátásban dolgozott: a régi Balatonban, majd a Várkapuban, ahol egy vezetővel dolgozott 30 évig. Dolgos, jó munkaerő és munkatárs volt. A húgának Csopakon volt szőlője, akihez sógora halála után költözött. A Ördögárok utcai lakásba akkor költözött vissza, amikor a szőlőbirtokot eladták. Az Életöröm Idősek Otthonban egy évtizede él. Rózsa néni elmondta: az otthonban jól érzi magát, sokat sétál és beszélget. Testvérei közül már csak a húga él, akivel nagyon szoros a kapcsolata és akinek családját a sajátjaként szereti. Beszélt "a hosszú élet titkáról" is, ami szerinte a nyugodt, békés természet. Ugyanakkor nem élt nagy társasági életet, nem dohányzott, nem ivott alkoholt, viszont szereti a kávét és mindig is szerette a tiszta és rendes környezetet.

Brányi Mária alpolgármester is köszöntötte az ünnepeltet. Azt emelte ki, hogy hihetetlen dolog 100 esztendőt megélni, találkozni egy évszázadot megélttel, hiszen, ha belegondolunk, hogy mennyi minden történt az életükben, az már-már filmszerű távlatokat nyit, amit regényekből ismerhetünk, mondta, majd átnyújtotta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapját. Az ünnepeltet virággal és tortával is meglepték.