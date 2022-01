Az eseményen Dobó Zoltán polgármester örömét fejezte ki, hogy napvilágot látott a nagy kitartással készült, hiánypótló kötet. Gratulált az iskola egykori diákjaként és édesapaként szintén, hiszen most kislánya tanul az intézményben.

A szerző bevezetőjében említést tett arról, hogy most, adventkor a várakozás, az emlékezés időszaka van. - Örülök, hogy most készült el a kötet, emlékezzünk azokra az adventi ünnepségekre, amelyek során megtelt a szívünk szeretettel. Idézzük fel a régi kollégák, egykori tanítványok alakját is, akik oly sokat tettek az iskoláért de már nem lehetnek közöttünk – kérte a jelenlevőktől.

A könyv születéséről szólva annyit mondott, hogy barátai bíztatására kezdte az összeállítást a pandémia idején. Akkor távol élve mindentől és mindenkitől úgy érezte, hogy kellene valami maradandót alkotni. – Azért Gyermekmosoly a kötet címe, mert a gyermekek mosolyát mindig egy felnőtt, szülő, pedagógus indítja el és mert nincs az életben annál nagyobb kincs. A könyvben feldolgozott elmúlt 25 év során nyolc évfolyamon, évente két-három osztályban közel 12 600 gyermeket tanítottunk, neveltünk. Mindenkit személyesen ismertem, csillogó szemük bearanyozta a hétköznapokat. Számunkra ez volt a legnagyobb kitüntetés. A család legnagyobb kincsét, a gyermeket bízza rá az iskolára. A kiadvány a 3-as számú általános iskolától a Batsányi János magyar-angol két tanítási nyelvű általános és sportiskoláig, 1982-től 2007-ig mutatja be az intézmény történetét. A korábbi időszakról már megjelent egy kötet, ezért annak történetét csak röviden írtam le – vallotta Vidosa Lászlóné, aki a könyvben ír az úttörő mozgalomról, az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai programról (EKP), a sikeres nyelvoktatásról. Bemutatja három tanév eredményeit, a tudományos diákmunkát, az erdei és öko iskolát, a Stadion utcában végzett nevelő munkát, a minőségbiztosítást és a pedagógus meghatározó szerepét az iskolában. Helyet kapott a 25 tanév során elballagó 57 osztály névsora, a még fellelhető tablóképekkel.

– A könyv számomra legszebb fejezetében a visszaemlékezések olvashatók, köztük egykori tanulók emlékei eredményekkel, diákcsínyekkel. Hiszem, hogy a tanítványaim nélkül ma nem lennék az, aki vagyok. Nagyon büszke vagyok rájuk, kiváló szakemberek, a városhoz hű lokálpatrióták, jó hazafiak lettek. Az iskola tudást termő fa. Ágaiként, leveleiként élni szép feladat. Egyetlen fán sem nő két egyforma levél, de mindig vannak levelek szorgosak, tovább vivők. Boldog vagyok, hogy a magyar-angol két tanítási nyelvű program kiteljesedett, folytatódott az EKP szellemisége, az erdei és öko iskola, erősödött a hagyományok ápolása, a környezetkultúra és más területek fontossága. Vezetői beosztásomat mindekor szolgálatnak tekintettem, úgy emlékszem, csapatjátékos voltam. A munka, az iskola fejlesztés számomra nem csak munka, hanem hivatás, hobbi, szenvedély is volt. Köszönöm a sorsnak, hogy a könyv írása közben mindezt újra átélhettem – mondta Vidosa Lászlóné és megköszönte mindazok segítségét, akik támogatták a kötet megjelenését.

Hangodi László szerzőtárs, történész pohárköszöntőjében elmondta, hogy a kötet kiváló alkotás azért is, mert optimális időben született. Hiszen ma még itt vannak az egykori pedagógusok, tanítványok, de mennyivel nehezebb lett volna akár 50 év múlva megírni. Leszögezte, hogy a tapolcai tanintézmények történetében még sok a tennivaló, de már sok megcselekedett szépség is van.