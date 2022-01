Hova kerül a hulladék, mi történik vele az elszállítás után, mit lehet újrahasznosítani, és egyáltalán a hétköznapi ember környezettudatossága milyen súllyal jelenik meg az ágazatban? Kérdéseinkkel az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. újonnan kinevezett ügyvezetőjét, Steigerwald Tibort kerestük meg, annak tudatában, hogy nagyon komoly szakmai háttér, eszközállomány, átgondolt logisztika szükségeltetik ahhoz, hogy a hulladékgazdálkodás zökkenőmentesen működjön.

– A lakosság szerepe elsősorban abban nyilvánulhat meg leginkább, hogy tudatosan szelektálja a hulladékot, már annak keletkezése után elválasztja a hasznosíthatót a nem hasznosíthatótól, illetve külön kezeli a veszélyes hulladékot – nyilatkozta a Napló kérdésére az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– Adott esetben egy építkezésnél, ház- vagy lakásfelújításnál sokkal nagyobb mennyiség gyűlhet össze, és ha nem elég a 80 vagy 120 literes edény, konténert rendelhetnek a helyszínre. Ebbe a legalább öt köbméteres edénybe nagyon sokféle hulladék elhelyezhető, így inkább a kivételeket sorolnám fel. Az ilyen munkálatok során keletkező festékes-, olajosdobozokat, eszközöket nem szabad beletenni, de a háztartásban feleslegessé váló elektronikai hulladékot és a gumia­broncsokat sem. Ezen kívül szinte minden mehet a konténerbe, gondolok itt a bontás, építés során felhalmozódó vegyes hulladékra – hangsúlyozta a Naplónak nyilatkozva Steigerwald Tibor.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. újonnan kinevezett ügyvezetője kérdésünkre kifejtette: a konténerbe nem helyezhető el elektronikai hulladék, illetve gumiabroncs díjmentesen bevihető a tapolcai hulladékudvarba. Utóbbinál az éves korlát négy darab gumi­abroncs háztartásonként. A zöldhulladékból 150 kilogramm szállítható évente Tapolcáról és húsz kilométeres vonzáskörzetéből. Ennek ellenére az őszi, téli avarégetés mégis elég gyakori módja annak, hogy a kerttulajdonos megszabaduljon a lehullott levelektől, ágaktól. A kérdés erősen megosztja a társadalmat lakóhely, szemlélet, környezettudatosság alapján, ám ettől függetlenül ősszel, illetve kora tavasszal, az esős napokat leszámítva szinte állandóan füstöl valahol valami.

Steigerwald Tibor, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. ügyvezetője

Forrás: Szijártó János/Napló

Jelenleg eltérő a szabályozás minden településen, s amíg a koronavírus-járvány miatti rendkívüli jogrend van életben, addig nem is lesz ebben változás. Azonban ha megszűnik a rendkívüli jogrend és életbe lép az égetési tilalom, akkor hatalmas teher nehezedhet a teljes hulladékgazdálkodási ágazatra.

Steigerwald Tibor – akinek alapvégzettsége kertészmérnök – ezzel összefüggésben lapunknak úgy fogalmazott, hogy valóban komoly felkészülés szükséges a szolgáltatók részéről a várhatóan jelentősen megnövekedő zöldhulladék kapcsán. Azonban a lakosság környezettudatossága is komoly szerepet kap ezen a téren.

– Gondolni kell a talaj- erő-visszapótlásra. Az otthoni komposztálás népszerűsítése, minél szélesebb körű kiterjesztése fontos részét képezheti ennek a szegmensnek. Kevés a piacon a műtrágya, és sokba is kerül, így érdemes a talaj szerkezetét, vízháztartását, tápanyag-utánpótlását komposzttal javítani – tette hozzá az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. újonnan kinevezett ügyvezetője.

A szelektív gyűjtéssel összefüggő kérdésünkre Steigerwald Tibor úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen a zöldhulladékhoz hasonlatos elkülönített gyűjtésről van szó itt is, csak más az anyag.

– Amit mi „szelektívnek” hívunk a köznyelvben, az jellemzően csomagolási hulladék, és iszonyú nagy mennyiségben keletkezik. Éves szinten 1,2 millió tonna a hazai kibocsátás, amelynek jelentős része az iparból származik. A lakossághoz kerülő csomagolási hulladéknak jelenleg csak a 15 százaléka kerül visszagyűjtésre szelektív gyűjtés formájában. Azt tudni kell, hogy az összegyűjtött anyag mintegy 70-80 százaléka hasznosítható. Ebben első helyen áll a mennyiségében is legnagyobb papír, illetve a PET-palack is tekintélyes részt foglal el ebben az összefüggésben. A fólia, az italoskarton, a fém mennyisége is számottevő, és markánsan megjelenik az említett 70-80 százalékban. Az a tapasztalatunk, hogy a lakosság nagy része odafigyel és komolyan veszi a szelektív gyűjtést, ami megkönnyíti és gyorsítja is a kézi válogatást. Persze vannak helyek, ahol kevésbé veszik komolyan az anyagok elkülönítését, ott sajnos az ételmaradéktól a döglött macskáig szinte minden előfordul.

Szállításhoz előkészített, összepréselt és bálázott PET-palackok

Forrás: Szijártó János/Napló

Mondanom se kell, hogy ez a kézi munkával történő válogatást több szempontból is negatívan befolyásolja. Az üveg egy érdekes kérdés, hiszen környezetvédelmi megítélése ma nem igazán jó. Drága, energiaigényes az előállítása, ráadásul nagy szén-dioxid-kibocsátással jár, és a visszaváltás, valamint a szállítás is nagyon költséges. Ettől függetlenül azért nyilván lesz üveghulladék a jövőben is, de a trend a csökkenés felé mutat. Ami az újbóli hasznosítást illeti, annak adott a technológiája, azonban fontos itt is, hogy a megfelelő gyűjtőbe kerüljön, ne a papír vagy a műanyag közé – hangsúlyozta a Naplónak nyilatkozva Steigerwald Tibor.