A Haszkovó advent nevű rendezvény december 12-től ma estig tart nyitva a Kálvin János parkban. Ovádi Péter országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a lakótelepen is adventi programot rendeznek, és a szervezésért köszönetet mondott Jung Edinának és a Virágzó Veszprém Egyesületnek. A kormánypárti politikus hozzátette, a program arra is rámutat, milyen fontosak a közösségi rendezvények.

Jung Edina, a Virágzó Veszprém Egyesület elnöke, fő szervező kérdésünkre elmondta, többéves tervezés után sikerült idén először megrendezniük a Haszkovó- adventet, amelyhez az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptak támogatást. Hozzáfűzte: a program helyszínén betlehemet állítottak, és a tizenkét nap során változatos kulturális programokkal és adventi vásárral is várják a látogatókat.

A gyerekekre is gondoltak a szervezők Forrás: Pesthy Márton/Napló

Jung Edina elmondta, a rendezvényt azért is hívták életre, hogy a gyermekeknek programokat kínáljanak. Mindennap délután közlekedik egy kisbusz, ami a gyerekeket szállítja a lakótelepen „fényvadászatra”, vagyis olyan helyszíneket keresnek fel, ahol karácsonyi díszkivilágítással látták el a házakat. Emellett a gyermekeknek ajándékvadászatot is tartanak a zárónapon, ahol gazdára talál három fődíj – zenélő, forgó ólomkatona – és több kisebb ajándék is, amelyeket vállalkozások ajánlottak fel. A gyerekek között 150 manót is szétosztanak majd a zárónapon.

A vásárban ajándéktárgyak, ásványok, gyöngyök, ékszerek, kötött pulóverek és sálak is találhatók, és sok finomság is várja a látogatókat a tócsitól a lángoson át a kürtőskalácsig, valamint a hideg időhöz illő italokat is lehet fogyasztani.