A szervezet évről évre támogatást nyújt a hátrányos helyzetű fiatalok számára, a kuratórium idei novemberi ülésén három megyei szervezet kiemelt támogatásáról hozott döntést. Az alapítvány idén közel 900 ezer forint értékben 150 ajándékcsomagot állított össze. Ebből 50-et kap a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete, ötvenet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém megyei kirendeltsége, és megajándékozzák a Csolnoky Ferenc Kórház gyermekosztályát. A gyámügyi főigazgatóság a családotthonokban osztja ki az ajándékokat a leginkább rászoruló gyerekeknek.

A hatezer forint értékű csomagokkal bluetooth-hangszóró, plüssfigura, kifestőkönyv, színes ceruza, apró ajándékok találnak gazdára. Az ÉFOÉSZ-nek Bognár Ferenc, a közalapítvány kuratóriumi elnöke és Horváth Ernő kuratóriumi tag adta át a csomagokat, amelyeket Horváthné Somogyi Ildikó vett át. Az ügyvezető köszönetét fejezte ki az ajándékokért, amelyeket a leginkább rászoruló gyerekek kapnak majd meg.

Amint azt Horváth Ernőtől megtudtuk, az alapítványt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozta létre 1990-ben, többek között azzal a céllal, hogy támogassa a megyében élő fiatalokat, segítse a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben élőket, a beteg gyermeket nevelő családokat, a tehetséges fiatalok tanulását, valamint erősítse a gyermek- és ifjúsági cserekapcsolatokat.

A közalapítvány tulajdona a csopaki ifjúsági tábor, amelyet bérbe ad a helyi önkormányzatnak. A bevételből, az évi több mint hárommillió forintból támogatja a hátrányos helyzetűeket, és gyerekeket táboroztatnak nyaranta.

Horváthné Somogyi Ildikótól megtudtuk, hogy a felújított, ez év júniusában átadott, a korábbinál jóval nagyobb nappali intézményhez 56 település tartozik. A tágas épületben a nappali intézmény mellett különféle szolgáltatásokat is biztosítanak 25 fogyatékkal élőnek és szüleiknek.

– Az eltelt fél évben be­laktuk az épületet, boldogan élünk itt. Segítünk a fogyatékkal élők és szüleik ügyes-bajos dolgai intézésében, de a felnőtt, fogyatékkal élők mindennapi életéhez itt hozzátartozik a munka is, amelyet szociális szakemberek segítenek. Több területet képviselő szakember dolgozik nálunk, például fejlesztő pedagógus és gyógytornász áll rendelkezésre. Azok a fiataljaink, akik munkát tudnak vállalni, bedolgoznak, autóipari összeszerelést végeznek, olyat, amelyben a minőségnek is jelentősége van. Mindenki saját képességéhez mért feladatot kap. Ugyanakkor varrodai tevékenységet folytatnak, az ott dolgozók az aktuális naptári ünnepekkel kapcsolatos tárgyakat készítenek és értékesítenek a nyílt munkaerőpiacra dolgozva – mondta Ildikó.

Az épületben kialakítottak egy könyvtárt, ahol a helyben olvasás mellett a kölcsönzésre is lehetőség van. A tornaszobában hetente háromszor gyógytornász mozgatja meg a fiatalokat. A fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok mindennapjait segítő támogató szolgálat szintén adott, és két gépkocsival segíti a munkába járást. Itt működik a támogatott lakhatás és 34 fővel a megyei szintű fecskeszolgálat, amely akár éjszaka is segítséget nyújt a szülőknek.