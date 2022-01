A pandémiás helyzet miatt a település vezetése úgy döntött, hogy a beltérre tervezett adventi programokat amennyire lehet lecsökkenti. Emiatt kültérre kerültek az adventi vasárnapi összejövetelek és elmarad idén az egyébként már évtizedek óta hagyományos Idősek Karácsonya is, ahol a szíveslátás mellett ünnepi műsorral kedveskedtek volna a nagyvázsonyi nyugdíjasoknak. A járványhelyzetre való tekintettel, így az önkormányzat munkatársai, illetve a polgármester személyesen keresi fel a 65 év feletti lakosokat és adják át nekik az önkormányzat tartós élelmiszereket, karácsonyi szalvétát és édességet tartalmazó ajándékcsomagját.

– Amennyire az időm engedi, előzetes egyeztetés után, néhány beoltott családhoz személyesen is ellátogatok. Ez egy figyelmesség, és azt tapasztalom, hogy amennyi szeretetet, figyelmességet viszek annak a többszörösét kapom vissza ezeknek a találkozásoknak a során, amelyek rengeteg tanulsággal is szolgálnak. Ezek a találkozások szebbé teszik a karácsony előtti időszakot, ugyanakkor a nyugdíjasaink elmondják a véleményüket is arról, hogy milyen tapasztalataik voltak az elmúlt évben, és hogyan látják a településen történteket. Emellett megfogalmazzák a kéréseiket, észrevételeiket az apróságoktól az egészen komoly dolgokig – összegzi tapasztalatait Fábry Szabolcs polgármester, aki szerint sokkal közvetlenebb visszacsatolás számára egy-egy ilyen alkalom, mint mondjuk egy közmeghallgatás, vagy testületi ülés.