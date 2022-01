Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő méltatta azt a munkát, amit az egyesületek, alapítványok végeznek az állatvédelemért. Aláhúzta, a munka gerincét a civil egyesületek adják, melyek naponta erőn felül teljesítenek. Ebben kiemelkedő Veszprémben, illetve a környéken a Vackoló egyesület. Vezetőjük, Farkas Zsuzsa, segítőik és önkénteseik munkája emberfeletti, naponta szembesülnek a kihívásokkal.

Forrás: Penovác Károly/Napló

– Az állatvédelmet kormányzati program segíti, amit a miniszterelnökkel indítottunk el. Ezzel 216 állatmenhely, ebrendészeti telep, civil szervezet egyenként 500 kilogramm tápot kapott, melyre még nem volt példa, mondta Ovádi Péter. Hozzátette, ezzel is elismerik az állatvédelemben ténykedők munkáját. Veszprémben és környékén büszkék a civil szervezetek működésére, fontos, hogy rendezvényekkel is felhívják a figyelmet a munkájukra. Ez történt a Cholnoky városrész állatvédelmet is érintő adventi rendezvényén is, amit jelentős összefogással valósítottak meg.

- Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, az említett városrészben veszprémiek segítettek a helybelieken, amelynek kiemelkedő üzenete van. Felidézte, példaértékű összefogás kísérte az adománygyűjtést, és idén első alkalommal állítottak fel két adománykuckót a Cholnoky városrészben. Egyiket rászoruló családoknak, a másikat menhelyen élő állatok részére. Utóbbiaknak 400 kilogramm száraz eledelt, jelentős mennyiségű ruhaneműt gyűjtöttek össze, amit most elhoztak a Vackolónak. Rengeteg adományt gyűjtöttek rászoruló családoknak, így tartós élelmiszert, tisztítószert, ruhaneműt, játékokat, könyvet, cipőt, amiket a családsegítő központba szállítottak. A munkában, a koordinálásban sokat segített a veszprémi Polgári Csapat Egyesület és a Fidelitas helyi csoportja.

Forrás: Penovác Károly/Napló

Deák András, a menhely önkéntese Káitóval, a közép-ázsiai juhászkutyával nagy örömmel vette át az adományt. Elmondta, nagyon örülnek az ételnek, a ruhaneműnek. A táp jó két héten át elegendő lesz az árva kutyáknak, szebbé teszi az állatok karácsonyát. Nagyon jól jön a ruhanemű is, amit a kennelekben lévő házakba, valamint az idősebbek, a kölykök és a beteg kutyák alá tesznek. Azok is melegedhetnek tőle, akik boxban töltik az éjszakát. A menhelyen már készülnek a karácsonyra, az állatoknak is állítanak fát, és meleg ételt főznek nekik, ami ezen a menhelyen rendszeres.